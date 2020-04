Alexander Shlemenko intéressé à signer avec l’UFC

L’ancien champion des poids moyens de Bellator, Alexander Shlemenko, dit qu’il est intéressé à signer avec l’UFC une fois la pandémie de coronavirus terminée.

Shlemenko est l’un des combattants MMA les plus accomplis qui ne fait actuellement pas partie d’une grande organisation. Entre 2013 et 2014, Shlemenko a été le champion des poids moyens de Bellator et a défendu sa ceinture trois fois. Il est également double vainqueur du tournoi des poids moyens Bellator des jours Bjorn Rebney de la société.

Shlemenko a été vu pour la dernière fois en compétition dans sa Russie natale en décembre, où il a remporté une victoire sur l’ancien champion double WSOF, David Branch. Shlemenko a remporté trois de ses quatre derniers combats, rebondissant après une séquence de trois défaites consécutives qui l’a vu se faire rebondir de Bellator.

S’adressant à Championat, Shlemenko dit qu’il est actuellement un agent libre mais n’a pas encore signé avec une autre promotion parce que son objectif actuel est d’aller à l’UFC.

«J’ai un grand désir d’entrer dans l’UFC, et je suis déjà à mi-chemin. Je n’ai signé de contrat avec aucune organisation pour la seule raison d’un seul objectif: entrer dans l’UFC et décrocher le titre. Je crois en moi, tout ira bien », a déclaré Shlemenko (via Karim Zidan de BloodyElbow.com).

Shlemenko a déclaré que la pandémie de coronavirus avait joué un rôle en ne signant pas encore avec l’UFC, mais il espère que cela arrivera une fois que les restrictions de quarantaine seront levées.

«Il y avait un désir de rejoindre l’UFC cette année, mais la pandémie a confondu les cartes. Aujourd’hui, de nombreuses personnes se retrouveront sans travail, ainsi que les combattants », a déclaré Shlemenko.

Si Shlemenko signe avec l’UFC, il ne serait probablement pas considéré comme l’un des meilleurs prétendants à la ceinture étant donné qu’il a maintenant 35 ans. Mais il fournirait quand même plus de profondeur à la division.

Aimeriez-vous voir Alexander Shlemenko se battre pour l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/04/2020.