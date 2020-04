Alexander Volkanovski contre Max Holloway: un match revanche rayé de l’UFC 251

Un match revanche prévu entre le champion poids plume de l’UFC Alexander Volkanovski et Max Holloway a été rayé de l’UFC 251, un autre coup dur pour la carte.

L’UFC prévoyait une double bataille de titre à l’UFC 251, qui devrait toujours avoir lieu le 6 juin à Perth, en Australie. Plus tôt cette semaine, nous avons découvert que l’événement co-principal entre la championne féminine UFC de poids mouche Valentina Shevchenko et Joanne Calderwood a été reporté, et maintenant Volkanovski vs Holloway a également été rayé, mettant ainsi tout l’événement en danger de ne pas se dérouler comme prévu .

S’adressant à ESPN, Volkanovski a confirmé que sa première défense du titre contre Holloway est reportée jusqu’à nouvel ordre en raison d’une pandémie de coronavirus.

“Pour être honnête avec vous, rien n’a été signé, rien n’était enfermé. Tout pointait vers Perth, mais nous ne savons toujours pas si cela va aller de l’avant ou non”, a déclaré Volkanovski.

«Mais je suis dans une position bizarre où je suis mis en quarantaine, je ne peux pas m’entraîner correctement, je ne peux pas me rendre en Nouvelle-Zélande. Allons-nous toujours faire cette carte? Je ne pense tout simplement pas que ce soit une bonne idée pour moi, surtout en sortant d’une main cassée. Pour moi, essayer de surmonter une blessure, puis aller dans un camp et ne pas être complètement préparé dans le camp, ce n’est pas une bonne idée. Je ne pense donc pas que la carte de Perth ira de l’avant, mais si c’est le cas, je ne connais pas les chances que j’y sois. »

L’UFC a déjà reporté des événements à Londres, Columbus et Portland, et des événements initialement prévus pour Brooklyn, Nebraska, Oklahoma City et San Diego en avril et mai sont également menacés. Le président de l’UFC, Dana White, a été catégorique: la série continuera, mais il semble que l’épidémie de coronavirus soit un combat que l’UFC ne peut pas gagner, et Volkanovski contre Holloway en est la dernière victime.

Quand pensez-vous que Alexander Volkanovski vs Max Holloway sera re-réservé?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 01/04/2020.