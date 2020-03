Alexander Volkanovski dit que Henry Cejudo «essaie de rester pertinent» mais «regrettera» de l’avoir appelé s’il se bat

Image: @ufc sur Instagram

Alexander Volkanovski pense que Henry Cejudo essaie simplement de rester pertinent en l’appelant.

Cejudo, qui est l’actuel champion des poids coq, a déclaré qu’il voulait combattre Volkanovski pour essayer de devenir le premier champion à trois poids de l’UFC. Ce serait sans aucun doute un exploit phénoménal. Pourtant, Volkanovski ne croit pas que cela se produira, car il dit que “Triple C” regrettera de l’avoir appelé s’il devait réduire la ligne.

“Henry, il va faire son truc et parler et obtenir son nom et essayer de rester pertinent et tout ça et bien sur lui”, a déclaré Volkanovski dans les coulisses de l’UFC 248. “Mais si cela se produit, et il se bat, et nous faisons face à dans l’octogone, il regrettera de m’avoir appelé assez rapidement. »

Pour que les deux se battent, Cejudo devra battre Jose Aldo à l’UFC 250. Bien que ce soit un morceau que beaucoup de gens n’ont pas aimé, Alexander Volkanovski dit que c’est intrigant et qu’il ne serait pas surpris si le Brésilien obtenait c’est fait.

“De toute évidence, Aldo a subi quelques pertes. Mais il est toujours en bonne forme. Je pense toujours qu’il est aussi un combat difficile pour Cejudo, donc j’espère que Cejudo ne prend pas ce combat à la légère. Aldo ne plaisante pas », a expliqué Alexander Volkanovski. “Je ne sais même pas quel âge il a. Mais, même à l’âge qu’il a maintenant, il bouge toujours très bien. Je pense toujours qu’Aldo peut le faire. Je ne sais pas. Je vais certainement regarder. Je serai intéressé de voir. Je pense qu’Aldo peut vraiment le faire. »

Il ne fait aucun doute qu’un super-combat Alexander Volkanovski contre Henry Cejduo serait énorme. Cela pourrait également avoir du sens s’ils défendent tous les deux leur ceinture dans leurs prochains combats.

Aimeriez-vous voir Alexander Volkanovski c. Henry Cejudo sur toute la ligne? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/10/2020.