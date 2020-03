Alexander Volkanovski dit qu’il n’y a personne d’autre à combattre que Max Holloway au poids plume

Crédit d’image: Instagram d’Alexander Volkanovski (photographe non répertorié)

Alexander Volkanovski prévoit de défendre son titre de poids plume dans l’événement principal de l’UFC 251 à domicile en Australie.

Volkanovski a remporté la ceinture à l’UFC 245 avec une victoire décisive sur Max Holloway. Depuis lors, il a été opéré de la main mais se dit prêt à se défendre en Australie où il prévoit de rattraper Holloway.

«C’est le plan, c’est ce que je veux. Pourquoi attendre un mois de plus et me battre ailleurs quand je pourrai défendre la ceinture en Australie. Je suis sûr que les Australiens et les fans l’apprécieront. Leur seul champion à défendre à domicile », a déclaré Volkanovski sur Now or Never d’ESPN. “Encore une fois, nous ne savons pas qui c’est, mais le nom de Max a été jeté. Si je me bats, ce sera probablement lui. C’est le plus grand combat pour la division, je pense que c’est le plus grand combat pour moi et je pense que c’est le plus grand combat pour l’UFC et l’Australie. »

Bien qu’Alexander Volkanovski pense qu’il a remporté le combat de manière convaincante, le champion des poids plumes dit qu’il n’y a personne d’autre aux 145 livres à combattre.

«Je suis un gars assez humble et respectueux et je sais qu’il a fait de grandes choses dans la division. Même si je pense que j’ai gagné de façon assez convaincante, tous les cinq tours. Beaucoup de gens vont également avoir cet argument avec moi », a-t-il dit. “Mais, en même temps, j’ai dit que je lui donnerais le match revanche parce qu’il est un grand champion et je pense qu’il le mérite. Il n’y a personne d’autre. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre. Les gars de la division ont eu la chance d’essayer de se battre et de se placer dans une position de numéro un, mais ils ne l’ont pas fait. Donc, je pense que le combat pour moi est Max. Mais, nous ne le savons pas encore. “

Avec ce que Volkanovski a dit, nous devrions nous attendre à une annonce bientôt pour Alexander Volkanovski pour défendre son titre de poids plume contre Max Holloway à l’UFC 251.

Que pensez-vous d’Alexander Volkanovski disant qu’il n’y a personne d’autre au poids plume à combattre que Max Holloway? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.