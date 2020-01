Alexander Volkanovski donne la priorité aux défenses du titre plutôt qu’aux super combats

Image: @ufc sur Instagram

Il y a beaucoup de combattants dangereux dans le top-10 des poids plumes de l’UFC, et le nouveau champion de la division, Alexander Volkanovski, est plus qu’heureux de tous les combattre. Cela, dit-il, est simplement le devoir d’un champion de l’UFC.

“C’est comme ça qu’un champion doit le faire”, a déclaré Volkanovski à BJPENN.com, ajoutant que vaincre ses nombreux rivaux poids plume est le meilleur moyen de se positionner comme l’un des meilleurs de tous les temps.

“C’est excitant”, a-t-il poursuivi. “J’aime cela. C’est le bon moment pour être champion. Vous sortez des gros gars comme ceux-ci [contenders] – Je pense que c’est beaucoup plus compétitif qu’il y a quelques années – vous sortez et sortez ces prétendants n ° 1, et vous êtes tout de suite en pourparlers GOAT. Je pense que le niveau de compétition dans notre division est beaucoup plus fort que par le passé. Si je commence à sortir ces gens, tout le monde devra commencer à être honnête avec eux-mêmes. La conversation GOAT va commencer à être lancée. “

Cela ne signifie pas que Volkanovski n’est pas intéressé par les grandes opportunités si elles se présentent, comme une confrontation lucrative avec le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov, mais sa priorité est de défendre sa ceinture.

Il pense que s’il garde le nez sur la meule et défend sa ceinture, les grandes opportunités se présenteront inévitablement – tout comme pour l’ancien champion Max Holloway.

«Ne vous méprenez pas, je ne vais pas m’asseoir ici et le demander, mais si une opportunité se présente, si Dana et les entremetteurs viennent et disent ‘nous voulons que vous combattiez Khabib,’ j’irai ‘bien , bien. Sweet. “Vous savez ce que je veux dire? Si cette opportunité m’est donnée, pour un gros salaire, je ne vais pas dire non, mais je ne vais pas être le genre de personne qui va essayer d’esquiver ma division, esquiver tous les prétendants numéro un.

“J’ai une division à tenir, c’est donc ce que je vais faire”, a-t-il ajouté. “Si des opportunités se présentent, je m’en inquiéterai alors, mais pour l’instant nous avons une division empilée. Tout comme Max. Max était le même. Max ne faisait pas de conneries. De toute évidence, ces opportunités lui sont finalement venues et il va les saisir. C’était un grand champion, je vais lui donner ça. Je vais faire de même et nous verrons ce qui se passera. “

Combien de temps pensez-vous qu’Alexander Volkanovski pourra conserver le titre poids plume?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/01/2020.