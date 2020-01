Alexander Volkanovski explique pourquoi il n’est pas vendu sur Max Holloway en recevant une revanche automatique

Alexander Volkanovski promet qu’il sera un champion de combat, mais en ce moment, il a des questions sur qui mérite le premier coup à son titre de poids plume UFC.

En décembre dernier, le cogneur australien a surpassé Max Holloway en cinq rounds pour devenir le cinquième champion de 145 livres de l’histoire de l’UFC. Il a donné à Holloway sa première défaite dans la division en plus de six ans et 15 combats de poids plume pour remporter le titre.

Immédiatement après la fin du combat, le président de l’UFC, Dana White, a tourné son attention vers une revanche potentielle et Volkanovski était complètement d’accord avec l’idée – jusqu’à ce qu’il rentre chez lui et ait regardé à nouveau le combat.

“Juste après, Dana White mentionnait le match revanche et même j’ai touché la base mais en regardant la bande, le combat n’était probablement pas aussi proche que je le pensais à l’origine”, a déclaré Volkanovski à MMA Fighting lundi.

«Le regarder à nouveau et j’essayais de le regarder alors que j’essayais de ne pas être partial. J’essayais vraiment de remarquer tout ce qu’il avait fait. J’avais du mal à lui donner un tour. Je l’ai vraiment fait. Il y a évidemment des manches qui étaient beaucoup plus proches que les autres, mais si vous lui donnez une manche, c’est uniquement parce qu’il était champion et que vous vouliez qu’il gagne. C’est ainsi que je le vois. Il y avait des rondes qui étaient un peu plus proches mais j’avais du mal à lui donner une ronde. J’étais vraiment. Mais ce n’est pas comme si je l’ai fait sauter du parc à chaque manche, mais j’étais définitivement en tête. »

Sans aucun doute, Volkanovski a toujours beaucoup de respect pour Holloway en tant qu’ancien champion et il est tout à fait possible qu’ils se croisent à nouveau. Il n’est tout simplement pas sûr que ce soit une conclusion d’avance que le Hawaïen devrait obtenir le match revanche automatique par défaut.

Cela dit, si l’UFC est déterminé à réserver le match une deuxième fois, il ne cherche pas à refuser les combats.

«Si c’était beaucoup plus proche, une décision partagée, des trucs comme ça, je veux dire que mes entraîneurs vont même dire qu’il mérite ce match revanche. Mais ils ont regardé la bande et ils se disent “vous ne pouvez pas simplement lui donner une revanche après cela”, a déclaré Volkanovski. “Je suis le genre de personne, je me battrai qui que ce soit.

“Je crois que je ferai le travail de toute façon. Non seulement cela, je pense qu’il y a aussi de l’argent dans ce match revanche et je pourrais probablement refaire mon contrat, nous verrons. Encore une fois, nous verrons juste. Il est temps. “

Un autre facteur pourrait être la volonté de Holloway de combattre à nouveau Volkanovski après avoir provoqué un éventuel passage à la légèreté ces dernières années.

Bien qu’il n’ait pas réussi à devenir champion intérimaire de 155 livres l’année dernière, l’ex-champion a déclaré que son avenir se situait probablement dans une division plus grande où il n’aurait pas à supporter une réduction de poids aussi massive.

“Max n’a pas vraiment parlé du match revanche ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s’il veut se battre léger. Il en parle depuis longtemps », a déclaré Volkanovski.

«Sans être impoli, je disais que je prendrais cette ceinture et que je rendrais cette décision plus facile pour vous et que vous pourriez monter. C’est peut-être ce qu’il fait, je ne sais pas. “

Avant de pouvoir envisager une revanche ou une défense du titre contre un autre adversaire, Volkanovski doit d’abord guérir une main droite cassée subie à l’UFC 245 en décembre dernier. Il a subi une intervention chirurgicale pour réparer les dommages causés et le nouveau roi des poids plumes vise actuellement un retour à l’action en milieu d’année, mais avec un plâtre encore sur sa main, rien n’a été déterminé pour le moment.

En attendant, Volkanovski aimerait voir le meilleur des meilleurs de la division des poids plumes, y compris Holloway, déterminer un véritable concurrent incontesté pour son prochain combat.

“Même si Max est intéressé par un match revanche, vous obtenez quelqu’un comme Zabit [Magomedsharipov] et “The Korean Zombie” [Chan Sung Jung] allez vous battre avant cela, sortez et assommez-vous ou quoi qu’il arrive, ils enlèveront probablement l’occasion à Max », a expliqué Volkanovski. “Surtout après que Max ait perdu de manière convaincante, ils le donneront probablement à Zabit ou à Korean Zombie. C’est ce que je veux dire. Ne leur en donnez pas l’occasion. Allez le prendre.

“Max ne dit même pas qu’il veut le match revanche et ce genre de choses. Donc vous allez là-bas, vous vous battez et vous gagnez et ce match revanche n’a même pas encore été évoqué. Ensuite, cette idée est sortie de l’eau et tout le monde continue avec la saveur chaude de chaque mois. »

Plus que tout, Volkanovski veut juste avoir la chance d’affronter le meilleur adversaire possible à son retour plus tard cette année. Il vit selon le surnom «gagné non donné» et c’est la voie qu’il espère que plus de challengers en titre suivront.

«Personne n’est clairement un concurrent n ° 1. Je suis en marge. En ce moment, j’ai une main cassée. Que puis-je faire? Mais je sais ce que ces garçons peuvent faire. Ils peuvent se solidifier en tant que concurrent n ° 1 », a déclaré Volkanovski. «Sortez quelqu’un. Sortez qui vous pensez peut vous mettre dans cette place n ° 1. Faites ce que j’ai fait. C’est ce que j’ai fait avant mon combat pour le titre.

«J’ai combattu Chad Mendes pour m’assurer que j’étais dans le top cinq. Ensuite, je voulais me battre [Jose] Aldo, assure-toi la place du concurrent n ° 1. Je l’ai combattu dans son jardin. Pas beaucoup de gens feraient ça, mais je l’ai fait pour me donner cette place n ° 1. Je pense juste que c’est quelque chose que ces gars peuvent faire. Il se peut que ce soit en juin ou en juillet lorsque je me bats, je ne sais pas encore, alors allez vous solidifier en tant que concurrent n ° 1 et je vous verrai bientôt. “