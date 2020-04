Alexander Volkanovski jure de fermer Henry Cejudo s’il passe à 145

Alexander Volkanovski pense que c’est ridicule qu’Henry Cejudo continue de l’appeler, mais dit que cela ne le dérangerait pas de le lui faire payer.

L’ancien double champion et actuel champion des poids coqs de l’UFC Cejudo (15-2 MMA, 9-2 UFC) est en quête d’ajouter un autre titre à sa collection et a récemment contesté Volkanovski, le «midget exagéré».

Depuis qu’il a remporté son premier titre à 125 livres, Cejudo a emprunté une voie différente à sa carrière, en appelant de grands noms et d’anciens champions. Après l’échec de son combat contre Jose Aldo, Cejudo devrait affronter le 9 mai Dominick Cruz, un autre ancien champion qui vient de perdre.

Et le champion des poids plumes de l’UFC, Volkanovski (21-1 MMA, 8-0 UFC) semble voir à travers ce que fait Cejudo et avertit que s’il décide de passer à 145 livres, ce sera une longue nuit pour lui.

“Il semble qu’il défie tout le monde, mais ses prétendants n ° 1, peu importe”, a déclaré Volkanovski au MMA Junkie. «Écoutez: je pense que c’est bon pour lui. Si vous m’appelez, d’accord. Mais je pense toujours qu’il devrait se concentrer sur sa division et ses prétendants n ° 1. Il semble littéralement qu’il attire tout le monde sauf les prétendants n ° 1, et c’est quelque chose que je trouve – je pense que c’est juste embarrassant. Je le crois vraiment.

«Je pense que c’est cringey, à la hauteur de son nom quand il fait ce genre de choses. Mais encore une fois, cela ne me dérangerait pas de fermer la bouche, pour être tout à fait honnête. Mais en ce moment, j’ai une division que je veux tenir. Et encore une fois, il essaie juste de s’accrocher à cette ceinture de poids coq. Donc s’il monte, il sait que je vais lui botter le cul, mais il pourra toujours s’accrocher un peu plus à cette ceinture de poids coq. S’il va être comme ça, je ne pense pas qu’il mérite cette chance. Mais tu ne sais jamais.”

Tous les signes indiquent une revanche entre Volkanovski et l’ancien champion des poids plumes Max Holloway, mais avec le paysage actuel qui semble incertain en raison de l’épidémie de coronavirus, Volkanovski ne sait pas quand cela se produira.

Mais même si Cejudo n’est pas complètement sur le radar de Volkanovski, si le combat se concrétisait plus loin, il a dit qu’il serait heureux de lui faire face.

“S’il continue de courir la bouche et que personne d’autre n’est prêt pour un combat, et c’est ce combat devant moi, je pense que je vais faire une grande faveur au monde en le fermant.”

.