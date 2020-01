Alexander Volkanovski ne donne plus de rematch immédiat à Max Holloway parce que leur premier combat n’était pas proche

Avant de devenir champion incontesté des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski a promis de donner à Max Holloway une revanche immédiate pour prouver au monde qu’il était le meilleur combattant et pour enlever toutes les excuses que “Blessed” avait pour perdre.

Mais après cinq rounds d’action déséquilibrée à l’UFC 245 le mois dernier à Las Vegas, “The Great” pense que tout doute a été levé et que personne dans la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) ne se lève pour une reprise de championnat.

“Tout de suite après, Dana White mentionnait le match revanche et même j’ai touché la base mais en regardant la bande, le combat n’était probablement pas aussi proche que je le pensais à l’origine”, a déclaré Volkanovski à MMA Fighting. «J’avais du mal à lui donner un tour. Je veux dire que mes entraîneurs vont même dire qu’il mérite ce match revanche. Mais ils ont regardé la bande et ils se disent “tu ne peux pas juste lui donner une revanche après ça.” “

Travailler contre Holloway est le fait que l’UFC a une gamme de poids plume assez impressionnante jonchée de prétendants méritants, qui comprend Zabit Magomedsharipov, Chan Sung Jung et Yair Rodriguez, pour n’en nommer que quelques-uns.

Et l’ex-champion est resté sans engagement.

“Max n’a pas vraiment parlé du match revanche ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s’il veut se battre léger. Il en parle depuis longtemps », a déclaré Volkanovski. «Sans être impoli, je disais que je prendrais cette ceinture et que je rendrais cette décision plus facile pour vous et que vous pourriez monter. C’est peut-être ce qu’il fait, je ne sais pas. “

Espérons que le deuxième voyage de Holloway vers les poids légers se termine mieux que sa première tentative.