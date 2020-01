Alexander Volkanovski répond à la légende des zombies coréens: “ Ce ne sera pas si facile ”

Image: UFC sur Instagram

Alexander Volkanovski a exactement un mois dans son règne en tant que champion poids plume de l’UFC. Alors qu’il se remet toujours d’une blessure au bras subie dans sa bataille pour le titre, une décision unanime de l’emporter sur le champion de longue date Max Holloway, il commence à envisager son premier défi en tant que champion.

Les options pour ce défi sont nombreuses.

L’extrémité supérieure du classement des poids plumes de l’UFC est peuplée de tueurs comme Holloway, Zabit Magomedsharipov, Yair Rodriguez, Brian Ortega et «The Korean Zombie» Chan Sung Jung, qui sont tous impatients d’avoir la possibilité d’usurper le trône de Volkanovski.

Avec un plâtre toujours sur son bras, Volkanovski ne sait pas lequel de ces combattants mérite la première fissure à sa ceinture, et les encourage à se battre entre eux pour s’affirmer. Cela inclut l’ancien champion Holloway, que de nombreux fans jugent digne d’un coup immédiat au rachat.

“Vous avez des gars comme Zombie et Zabit”, a déclaré Volkanovski à BJPENN.com. «Je n’ai pas beaucoup entendu parler de Brian Ortega, mais ce sont les noms qui vont être lancés. Même Yair Rodriguez. Personne n’est clairement le n ° 1.

“Si disons, Zombie et Zabit se sont battus, ou Zombie et Yair se sont encore battus, quoi que ce soit, [if they] obtenir cette place de concurrent n ° 1, il sera difficile pour Max même de demander un match revanche si vous allez faire quelque chose comme ça », a-t-il ajouté. “Vous pouvez vraiment aller là-bas et prendre la place de n ° 1, et puis il n’y a pas de questions. Vous avez saisi l’opportunité de tout le monde et vous l’avez méritée. “

Bien qu’aucun des hommes susmentionnés ne se soit imposé comme le meilleur concurrent irréfutable, le zombie coréen semble être l’un des choix les plus populaires pour le prochain titre de poids plume. Volkanovski estime que cela est dû, en partie, aux combats coréens plus récents que ses rivaux, après avoir éliminé Frankie Edgar fin décembre.

“Il est la nouvelle saveur”, a déclaré Volkanovski à propos du coréen Zombie. “Il est le sujet brûlant du mois car il vient de gagner. Il n’y a pas si longtemps, Zabit était clairement le prochain gars du combat quand il a gagné. C’est ce qui se passe. Quelqu’un d’autre se bat et se bat alors ils sont le numéro 1. “

Après avoir battu Edgar, le Zombie coréen n’a pas tardé à réclamer un coup de pied de poids plume, et a même suggéré qu’il finirait Volkanovski tôt s’ils partageaient la cage.

Volkanovski, bien sûr, a une prévision très différente pour leur future réunion.

“Au niveau du match, tu viens me précipiter comme [you did against Edgar], tu viens me balancer comme ça, je ne serai pas là ou je vais en mettre un sur ton menton », a-t-il dit à propos d’un combat potentiel avec les coréens morts-vivants. “Vous venez à moi avec les bras baissés comme ça, en vous balançant de la f ** king hip comme ça, je vais vous endormir. Je ne veux pas dire ça d’une mauvaise façon. Ils vont tous évidemment penser qu’ils peuvent me battre. Bon sur eux. Ils devraient penser cela. Ils doivent croire en eux-mêmes, mais ce ne sera pas si simple. Laissez-moi vous dire cela. “

À votre avis, qui devrait être Alexander Volkanovski dans sa première défense du titre?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/01/2020.