Alexander Volkanovski répond au zombie coréen affirmant qu’il ne termine pas les combats

Le champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski, a riposté au meilleur concurrent “Le zombie coréen” Chan Sung Jung après que son rival ait prétendu que le champion ne terminait pas les combats.

Le Zombie coréen a critiqué Volkanovski pour ne pas avoir terminé les combats dans le but de l’oeuvrer et d’assurer un combat potentiel contre le champion. Volkanovski a vu les critiques de The Korean Zombie et ne les a pas aimablement prises. En réponse, Volkanovski a publié une photo de The Korean Zombie assommé par Yair Rodriguez.

Jetez un œil ci-dessous à ce que Volkanovski a écrit à The Korean Zombie sur son Twitter.

Il semble que Volkanovski et The Korean Zombie plantent les graines d’un futur combat pour le titre l’un contre l’autre. Bien sûr, cela ne se produira probablement pas de si tôt, car Volkanovski devrait affronter l’ancien champion Max Holloway lors d’un match revanche lors de son prochain combat. Volkanovski a battu Holloway via une large décision unanime à l’UFC 245 dans un grand bouleversement, mais l’UFC récompense Holloway avec un match revanche après avoir été un si bon soldat pour la promotion dans le passé.

Quant à The Korean Zombie, il vient de remporter une énorme victoire par KO contre Frankie Edgar à l’UFC Busan qui l’a replacé dans la course au titre dans la division poids plume empilée de l’UFC. Avant cela, le coréen Zombie avait vaincu Renato Moicano par KO après avoir rebondi après sa défaite contre Rodriguez. Malgré la défaite de Rodriguez en 2018, la plupart l’ont déjà oublié en raison des performances exceptionnelles de The Korean Zombie lors de ses deux dernières sorties.

Si Volkanovski est en mesure de passer par Holloway pour la deuxième fois et si The Korean Zombie remporte une victoire sur un autre concurrent de haut niveau lors de son prochain combat, il y a de fortes chances que nous puissions voir ces deux rivaux s’affronter dans l’Octogone d’ici la fin de 2020. .

Pensez-vous que l’UFC réservera Alexander Volkanovski contre The Korean Zombie?

