Alexander Volkanovski révèle les batailles de santé d’un régime drastique pour passer du poids welter

Ne vous laissez pas tromper par la hauteur d’Alexander Volkanovski de 5 pouces 6 pouces, le champion actuel des poids plumes a combattu des concurrents dans des catégories de poids nettement plus lourdes. Cependant, le voyage pour perdre les kilos précédemment en proie à «The Great» avec de multiples maux:

L’athlète australien a rejoint le podcast Joe Rogan Experience aujourd’hui pour discuter de sa récente victoire au titre contre Max Holloway. Il a également expliqué sa transition du rugby professionnel au MMA et sa perte de poids spectaculaire qui s’est produite au cours du processus:

“J’ai eu quatre combats amateurs [when playing rugby] est ensuite devenu pro. [My first loss] C’était contre à l’époque, Corey Nelson. Il était numéro un livre pour livre. Évidemment, c’était au poids welter, c’était très tôt dans ma carrière et je n’aurais pas dû prendre ce combat. Mais nous étions dans un tournoi et je l’ai eu le premier donc j’ai eu le favori tout de suite. Et encore une fois, c’était dans une division dans laquelle je n’aurais probablement jamais dû être. Mais, vous savez, je l’ai engagé et je me suis bien débrouillé, j’ai tenu le coup, mais les choses ne se sont pas bien passées.

“Ça s’est beaucoup mieux passé pour moi après ça parce que je me suis rendu compte qu’il était trop fort alors j’ai pensé” bon, je dois descendre, ou je dois commencer à grappiller aussi. “C’est donc à ce moment-là que j’ai commencé à grappiller après ça.”

Le joueur de 31 ans a commencé à affiner son métier de MMA grâce au jiu-jitsu non-stop pendant quatre mois. Pour tester les fruits de son travail, il a participé à une compétition de jiu-jitsu. Il a remporté l’or et c’était le moment où Volkanovski a commencé à réduire les kilos:

“Je me souviens d’avoir fait cette compétition de jiu-jitsu, j’étais sur le podium et j’ai obtenu l’or, donc j’étais sur le premier podium, ils sont aux deuxième et troisième et ils sont toujours plus grands que moi”, a dit Volkanovski en riant. “C’est pourquoi maintenant je me bats au poids plume.

«Je suis habitué aux joueurs de foot, aux gros rameurs et aux combats de poids moyen, et à toutes ces différentes divisions. Maintenant, je regarde ces poids plume, ils sont chétifs par rapport à ce à quoi je suis habitué. “

Joe Rogan est étonné que Volkanovski se bat à 170 livres, 25 livres de plus que la division qu’il défend actuellement. L’Australien a répondu:

«Ouais et c’était au pro de combattre les meilleurs gars. J’ai combattu Anton Zafir, avant ça [Corey Nelson] et il était aussi un combattant de l’UFC au poids welter. “

Volkanovski a expliqué à quel point le régime alimentaire est essentiel et a révélé les mesures drastiques qu’il a utilisées pour prendre du poids:

«Il est évident que suivre un régime est absolument essentiel. Même maintenant, quand je m’entraîne si fort, si vous ne suivez pas un bon régime, le poids ne diminuera pas.

«À partir du début, je ne savais pas grand-chose. Je ne sais pas ce que je sais maintenant avoir des diététiciens, je ne faisais jamais ça. J’ai mangé littéralement presque rien. Je m’entraînais beaucoup, j’entraînais la ligue de rugby, je me battais, je m’entraînais et ensuite le béton [work]. Et quand je me rapprochais des combats, je ne mangeais presque rien. »

Lorsque Joe Rogan a demandé s’il était tombé malade suite à un régime yoyo, Volkanovski a répondu:

«Oui à 100%, des infections à staphylocoques tout le temps. C’est crucial, le régime. La science à tout. Maintenant, ça change la donne… J’ai dû passer à côté de combats à cause de mauvaises infections à staphylocoques, de SARM et de tout ce type de [stuff]. “

Regardez l’interview complète d’Alexander Volkanovski avec Joe Rogan ci-dessous et restez à l’écoute sur BJPenn.com pour toutes les nouvelles de combat.