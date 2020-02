Alexander Volkanovski rit du combat d’Henry Cejudo: “Je vais l’écraser”.

Image: @ufc sur Instagram

Le champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski, est amusé par la possibilité de combattre le champion des poids coq en titre, Henry Cejudo. Le natif australien est convaincu qu’il “écraserait” l’Américain à l’intérieur de l’Octogone.

“Triple C” a placé Jose Aldo et Alexander Volkanovski en haut de sa liste de souhaits de match – malgré le fait que Volkanovski est une catégorie de poids ci-dessus. Cejudo détenait auparavant les ceintures des poids coq et des mouches avant d’abandonner ces dernières faute de défense du titre. S’il devait vaincre le champion des poids plumes, cela ferait de Cejudo le premier combattant de l’UFC à détenir des ceintures en trois divisions.

Cependant, le champion actuel de 145 livres ne voit pas cela se produire de si tôt:

“Je pense que c’est mignon, petit Cejudo, je pense que c’est mignon”, gloussa Volkanovski à ESPN. “Non, je plaisante, je ne suis probablement qu’un peu plus grand que lui. Mais je suis trop intelligent et en ce qui concerne le pouvoir, je vais l’écraser. Il vaut mieux faire attention à ce qu’il souhaite.

“Rien que du respect pour lui, il a fait des choses sympas. Mais tu ne veux rien de tout ça [a fight against Volkanovski], Honnêtement, je ne pense pas qu’il veuille [anything] de ça.”

Malgré sa confiance, Volkanovski n’a revendiqué que récemment le trône poids plume. Il a désigné l’ancien champion, Max Holloway, pour gagner par décision unanime en décembre 2019. Il guérit actuellement d’une blessure à la main obtenue lors du combat, mais s’attend à ce que sa première défense du titre soit annoncée la semaine prochaine:

“La main va bien, ce n’est pas trop mal”, a-t-il dit. «Évidemment, je me suis entraîné tout le temps et je fais beaucoup de force et de conditionnement; beaucoup de gauche [jabs] et crochets gauche. Maintenant, je commence à faire de la lutte légère et du grappling léger, des trucs comme ça, mais je dois juste faire attention.

“Évidemment, je ne peux pas mettre trop de poids dessus et claquer ma main ou frapper trop fort; Je me suis débrouillé, mais je peux enfin faire plus de choses. Je reçois quelques séances en une journée, ce qui est bien parce que je déteste m’asseoir sur la touche. “

Il est possible que Volkanovski puisse rattraper Holloway dans sa première défense de titre. Sinon, “The Great” veut seulement affronter un digne adversaire:

“Je ne vais pas me battre contre n’importe qui”, a-t-il dit. «Comme je l’ai dit quand j’ai gagné cette ceinture, elle a été gagnée non donnée. Les gens qui sont classés sixièmes, mais ils pensent qu’ils ont un nom décent, et ils coupent juste devant la ligne, je ne pense pas que ce soit juste. Encore une fois, ai-je cette traction ou ce choix? Je ne sais pas, cela dépend de ce que l’UFC me donne. Mais je veux avoir les gars qui méritent ça [title shot] comme je l’ai fait. Allez là-bas et prenez cette place de concurrent n ° 1 et venez me battre.

«S’ils croient que Max est l’homme, qu’il mérite ce match revanche… il était un grand champion et mérite probablement ce match revanche si c’est vraiment ce qu’il veut. Je ne sais même pas s’il veut ça? Mais nous allons le lui donner. Quiconque le mérite ou le mérite, amenez-le. »

Les adversaires possibles pourraient être le poids plume classé numéro 2, Brian Ortega, qui se remet actuellement d'une blessure au genou. Numéro 3 classé prospect, Zabit Magomedsharipov pourrait également être une option.