Alexander Volkanovski s’entraîne et s’amuse à la maison en famille

La pandémie de COVID-19 a contraint une grande partie du monde à prendre des mesures sanitaires et des prévisions de santé pour prévenir la propagation de cette maladie, l’une d’elles a été de se réfugier à la maison, cette mise en quarantaine a causé de nombreuses personnalités dans le monde entiers publient sur leurs réseaux sociaux ce qu’ils font lorsqu’ils sont chez eux.

Le champion Poids coq de la UFC, Henry Cejudo, a-t-il fait, dans un billet qui plaisante plus qu’autre chose. Beaucoup d’autres aussi. Plus récemment, il a été Alexander Volkanovski qui a fait la publication sur leurs réseaux sociaux. Au courant Champion poids plume de la UFC, on le voit s’amuser en famille, alors qu’il nous montre 5 exercices que l’on peut faire depuis chez soi.

Nous rapportions déjà le plan de Volkanovski pour gagner le respect de la communauté MMA et être considéré comme le meilleur poids plume de tous les temps. “Le grand” Il a 21-1 et est invaincu depuis 18 combats, sa dernière défaite a eu lieu le 10 mai 2013 contre Corey Nelson.