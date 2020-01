Alexander Volkanovski tire sur Henry Cejudo, ‘Triple C’ répond

Image: @ufc sur Instagram

Le champion des poids plumes de l’UFC, Alexander Volkanovski, a tiré sur le champion des poids coq de l’UFC, Henry Cejudo, et «Triple C» a répondu lors d’un échange amusant sur les réseaux sociaux.

Volkanovski a plaisanté en disant qu’il devrait appeler le perdant du combat undercard poids plume entre Sodiq Yusuff et Andre Fili, que Yusuff a remporté par décision unanime, et a marqué Cejudo dans son Tweet. “The Great” était clairement en train de tirer sur Cejudo pour sa décision de combattre Jose Aldo malgré sa perte de décision partagée face à Marlon Moraes à l’UFC 245.

Jetez un œil au tweet de Volkanovski ci-dessous.

Je devrais appeler le perdant de ce combat… ce que vous pensez @HenryCejudo 😜 # ufc246

– Alex Volkanovski (@alexvolkanovski) 19 janvier 2020

«Je devrais appeler le perdant de ce combat… ce que vous pensez @HenryCejudo # ufc246»

Cejudo a vu le tweet de Volkanovski et a répondu par un tweet à lui.

Juste suivre l’exemple de votre coéquipier! Vous allez plier le genou bientôt vous avez envahi le nain! Quadruple C #bendtheknee https://t.co/NSdhloyokx

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 19 janvier 2020

«Je ne fais que suivre l’exemple de ton coéquipier! Vous allez plier le genou bientôt vous avez envahi le nain! Quadruple C #bendtheknee ”

Volkanovski et Cejudo sont évidemment dans des divisions de poids différentes, l’Aussie étant le champion à 145 livres et Cejudo étant le champion à 135 livres. Mais il y a toujours la possibilité d’un super-combat entre ces deux champions, et bien que les deux hommes soient à égalité avec d’autres adversaires pour le moment, ne soyez pas choqués si nous finissons par voir ce combat sur la route.

Volkanovski guérit actuellement d’une main cassée subie lors de sa victoire au combat contre Max Holloway lors de l’UFC 245, mais quand il revient, il y a un certain nombre de prétendants à combattre, dont Zabit Magomedsharipov, Chan Sung Jung et Holloway lors d’une revanche.

Quant à Cejudo, il affrontera Aldo à l’UFC 250 en mai. Mais s’il traverse Aldo comme prévu, il peut tenter sa chance et appeler Volkanovski pour essayer de devenir le premier champion à trois divisions de l’histoire de l’UFC, battant Conor McGregor jusqu’à la ligne d’arrivée.

Selon vous, qui gagnerait un super-combat entre Alexander Volkanovski et Henry Cejudo si cela devait arriver?