Alexander Volkanovski veut une revanche de Max Holloway par respect

Alexander Volkanovski a été sur une excellente course indéniablement. Le compétiteur australien a remporté 18 combats consécutifs, dont ses huit combats à l’UFC.

Ce tronçon a culminé avec une victoire sur un autre concurrent qui a concocté une course classique à 145 livres, Max Holloway. Volkanovski (21-1 MMA, 8-0 UFC) a pris la ceinture poids plume de Holloway avec une décision unanime à l’UFC 245.

Volkanovski, cependant, a décidé qu’une fois ne suffisait pas. Il veut un match revanche avec l’ancien champion, et il pense qu’une victoire convaincante une deuxième fois le place au sommet ou presque de la liste de tous les temps dans sa division.

“Je veux ce combat, car il n’y a pas de prétendants n ° 1 clairs, et je pense juste que c’est un grand champion”, a récemment déclaré Volkanovski à TMZ. «Et, pour moi, le plus grand combat de ma carrière en ce moment pour me solidifier en tant que meilleur poids plume de tous les temps et l’un des plus grands de tous les temps. Je vais retirer Max deux fois à son apogée, tu sais, les gens vont me donner le respect que je mérite. »

Alors que Volkanovski a obtenu une carte de score 50-45 d’un juge lors de son premier combat, les deux autres ont obtenu 48-47 en sa faveur, ce qui signifie que Holloway a été un tour sur ces cartes pour conserver son titre.

Il est un peu biaisé, mais Volkanovski a déclaré que même si le combat était compétitif, il était d’accord avec le juge 50-45.

“Je peux voir pourquoi il a pu ressentir cela, mais je pense qu’une fois que vous aurez regardé la bande, je pense qu’il aurait un peu changé d’avis”, a déclaré Volkanovski. «Je pense qu’il aurait vu que j’ai gagné. Évidemment, je pense que c’était compétitif, mais je crois que j’ai gagné à chaque manche. Je crois vraiment que vous savez, depuis le, je connais le jeu et je crois vraiment que j’ai gagné dans tous les aspects, vous savez.

“Je pense que je contrôlais, je pense que j’ai décroché les plus gros coups … J’ai cassé ma main dans ce combat car, beaucoup de gens pensaient que je ralentissais à la fin mais évidemment je sais que j’avais gagné le combat.”

Il semblerait qu’il y ait une date sur mesure pour le match revanche, en supposant que la pandémie COVID-19 permette: l’UFC 251 le 6 juin à Perth, en Australie.

«Je ne veux pas rester trop longtemps sur la touche, et je veux défendre ma ceinture en Australie. Cette carte de Perth est le 6 juin. Nous allons y arriver, je pense. “

