Alexander Volkanovski vs. Max Holloway 2 Les cotes des paris publiées

Les paris sportifs ont ouvert la chance pour le match revanche entre le champion poids plume de l’UFC Alexander Volkanovski et l’ancien champion Max Holloway.

Volkanovski et Holloway se sont rencontrés en décembre lors de l’UFC 245, Volkanovski a été bouleversé en remportant la décision unanime de remporter la ceinture. Après le combat, le président de l’UFC, Dana White, a reconnu son intérêt pour un match revanche. Le match revanche n’est pas encore officiel, mais il est probable qu’il se produise cet été une fois que Volkanovski aura guéri d’une fracture de la main subie contre Holloway.

En prévision d’une revanche potentielle, le paris sportifs en ligne 5Dimes a ouvert les cotes pour Volkanovski vs. Holloway 2. Découvrez-les ci-dessous (via BestFightOdds.com).

Événements futurs: Alexander Volkanovski (-175) contre Max Holloway (+135) https://t.co/VO30HT1Mz6

UFC Futures Odds

Alexander Volkanovski -175

Max Holloway +135

Volkanovski a ouvert ses portes en tant que favori des paris de -175, ce qui signifie que vous devrez parier 175 $ pour gagner 100 $. Holloway s’est ouvert comme un outsider de paris +135, ce qui signifie que vous devriez parier 100 $ pour gagner 135 $.

Étant donné que ce combat vient de se produire il y a quelques mois et que Volkanovski a remporté le combat, il n’est pas surprenant de le voir ouvert comme le favori pour le match revanche malgré la domination de Holloway en tant que champion dans les années avant leur combat.

Volkanovski (21-1) mène une séquence de 18 victoires consécutives et n’a pas perdu depuis 2013. L’Australien de 31 ans est parfait 8-0 depuis ses débuts en Octogone en 2016 et se détache du back-to -le dos l’emporte sur Holloway et Jose Aldo, les deux plus grands poids plumes de l’histoire de l’UFC.

Holloway (21-5) vient d’une défaite contre Volkanovski qui lui a valu une séquence de 14 victoires consécutives à 145 livres. Le champion poids plume de l’UFC entre 2016 et 2019, Holloway a en fait perdu deux de ses trois derniers combats avec une perte de décision face à Dustin Poirier en poids léger au cours de cette séquence. Pourtant, il reste l’un des meilleurs à l’avoir fait à 145 livres.

Qui est votre argent dans le match revanche entre Alexander Volkanovski et Max Holloway?

