Alexandre Pantoja arrête de faire monter Matt Schnell avec un KO au premier tour à l'UFC Busan

Alexandre Pantoja a mis un terme à la séquence de quatre victoires consécutives de Matt Schnell avec une série de coups francs au premier tour de leur combat pivot contre les poids mouches sur le undercard de l'UFC Busan dans les premières heures de samedi matin.

Les deux combattants ont pataugé dans les échanges depuis la première cloche, et les deux ont semblé avoir un certain succès en plantant leurs pieds et en se balançant vers les clôtures. Bien que Schnell ait pu attraper Pantoja à plusieurs reprises, le Brésilien expérimenté a continué à avancer et a décroché les coups les plus spectaculaires.

Dans la dernière minute de la manche d'ouverture, Schnell a sauté sur un certain nombre de coups durs de Pantoja et a finalement chuté en avant sur la toile. Pantoja a décroché deux autres tirs lorsque Schnell s'est allongé face vers le bas avant que l'arbitre n'intervienne pour arrêter l'action.

La victoire a vu Pantoja revenir dans la colonne des victoires après sa défaite contre le concurrent poids mouche et son compatriote brésilien Deiveson Figueiredo plus tôt cette année.