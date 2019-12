Alexandre Pantoja remporte un énorme KO et réclame le titre

Les fans de combat chevronnés scannant la carte de combat avant l'UFC sur ESPN + 23 en Corée du Sud auront encerclé le choc des poids mouches entre Alexandre Pantoja et Matt Schnell pour garder un œil attentif.

Et les deux Top 10 de 125 livres ont livré un slugfest fou qui s'est finalement terminé par une énorme victoire par élimination directe au premier tour pour Pantoja alors que le Brésilien a misé sur une réclamation spectaculaire pour un tir au titre des poids mouches UFC.

Le combat s'est ouvert par un échange sauvage et saisissant entre les deux avant que le rythme ne se stabilise et les deux combattants ont cherché à travailler une ouverture pour leurs frappes. De toute évidence, les démontages et les prises étaient secondaires par rapport aux plans de jeu des deux hommes alors qu'ils plantaient leurs pieds et se balançaient vers les clôtures, et Pantojoa frappait la paie avec une énorme main droite qui envoyait Schnell planter le visage dans la toile alors que l'arbitre Marc Goddard plongeait pour finir le concours à la marque 4:17.

Ce fut une victoire décisive pour Pantoja, qui a traversé la 24e saison de The Ultimate Fighter avec Schnell. Et le Brésilien a admis que le couple était de bons amis, malgré leur guerre totale à l'intérieur de la cage de Busan.

"Ce gars est très bon", a-t-il déclaré après le combat. "Il est mon ami. Moi et lui sommes venus en Corée pour faire un grand spectacle.

«C'est un excellent combattant. Tout le monde sait que nous nous connaissions depuis The Ultimate Fighter. Je savais que je devais lui mettre la pression, et je sais qu'il va revenir et qu'il fera aussi beaucoup de bruit dans cette division. »

Et après avoir revécu sa fin de course, Bob Pantoja a notifié Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo, qui s'affronteront pour le titre vacant de poids mouche UFC à l'UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie, le 29 février.

"Ce sera un excellent combat", a-t-il déclaré. «Je pense que Deiveson Figueiredo a fait sa propre (chance) pour y arriver. Il mérite le titre, mais je serai le prochain. "

Les résultats UFC les plus récents sur ESPN + 23 incluent:

Alexandre Pantoja bat. Matt Schnell via KO (coups de poing) – Tour 1, 4:17

Raoni Barcelos bat. Dit Nurmagomedov par décision unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Amanda Lemos bat. Miranda Granger via la soumission technique (starter arrière nu) – Round 1, 3:43

Heili Alateng bat. Ryan Benoit via décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

