Alfred Khashakyan insiste sur le fait qu’il n’est le tremplin de personne

HOLLYWOOD, Californie – Alfred Khashakyan prévoit de jouer au spoiler ce samedi.

Khashakyan (11-4 MMA, 0-0 BMMA) affronte l’ancien combattant de l’UFC Sergio Pettis au Bellator 238, et fera également ses débuts promotionnels. Mais alors que la plupart des yeux sont tournés vers Pettis, Khashakyan dit que quiconque le considère simplement comme un tremplin pour la carrière de Bellator de Pettis se trompe beaucoup.

“Je ne sais pas s’ils pensent cela, mais je ne sais pas s’ils ont vu mes combats ou non”, a déclaré Khashakyan au MMA Junkie jeudi. “J’espère que ce n’est pas pour cela qu’ils m’ont amené, car ça va certainement être un bouleversement.”

Khashakyan est heureux de prendre un nom comme Pettis (18-5 MMA, 0-0 BMMA), ce qui signifie que plus d’yeux seront également fixés sur lui.

«Il est le frère d’Anthony Pettis. Il a un grand nom, un bon suivi », a-t-il déclaré. “C’est une meilleure occasion pour moi de montrer qui je suis, donc je suis vraiment heureux de le combattre.”

Les 11 victoires professionnelles de Khashakyan ont été remportées par élimination directe, et il a remporté des victoires sur certains noms notables, notamment les vétérans de l’UFC Albert Morales et Chris Beal. Malgré son solide curriculum vitae, il n’a pas été en mesure d’obtenir un contrat UFC via la série Contender de Dana White en 2017, où il a rencontré Sean O’Malley. Mais cette expérience a été précieuse pour Khashakyan, qui a depuis remonté la scène.

“J’ai l’impression que ce combat, je n’ai pas pris mon régime au sérieux et juste en entrant dans la cage, j’étais déjà étourdi, étourdi”, se souvient-il. «J’ai donc beaucoup appris sur la préparation. Ce n’est pas parce que je peux assommer tout le monde que si je ne me sens pas bien, je ne pourrais peut-être pas les assommer. Alors, j’ai pris mon régime au sérieux, je suis revenu, j’ai eu trois KO (au) premier tour pour montrer aux gens que j’ai toujours ce que j’ai. Le pouvoir est toujours là. »

Khashakyan est détendu et confiant avant le match, et dit qu’il croit que sa puissance à élimination directe le verra ajouter une autre finition à son CV samedi soir.

“J’ai l’impression d’avoir tellement de puissance, peut-être KO au premier tour sinon KO au deuxième tour”, a-t-il déclaré. “Je ne le vois pas se dérouler en trois tours.”

