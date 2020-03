Ali Abdelaziz dit que Justin Gaethje rendra les gens riches en encaissant l’opprimé contre Conor McGregor

Image: @UFC sur Instagram

Le manager du MMA, Ali Abdelaziz, est convaincu que Justin Gaethje remplira les poches de nombreux fans en tant qu’outsider dans un match contre Conor McGregor.

Abdelaziz, le PDG de Dominance MMA, est responsable d’une pléthore de stars du MMA, dont Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman et Henry Cejudo. Un de ses talents légers n’est autre que «The Highlight» Justin Gaethje.

Gaethje, 31 ans, a rejoint l’UFC en 2017. Il a terminé Michael Johnson par TKO à ses débuts à l’UFC. Maintenant, il mène une séquence de trois victoires consécutives – toutes les finitions du premier tour se terminent au premier tour. Lors de sa dernière apparition, Gaethje a terminé son ancien partenaire d’entraînement, Donald “Cowboy” Cerrone avec un barrage de coups de poing pour réclamer une victoire TKO.

Depuis son affrontement de septembre 2019 contre Cowboy, Gaethje a appelé Conor McGregor pour un combat. Il a ouvertement nargué l’Irlandais pour avoir évité un affrontement et a dit qu’il n’y avait “aucun doute” McGregor le “esquive”.

Avec les deux combattants partageant de formidables capacités de frappe et une victoire au premier tour contre Cerrone, le match devrait sans aucun doute satisfaire les fans. Abdelaziz pense que cela améliorerait également les soldes bancaires des parieurs qui choisissent Gaethje.

Sur Twitter, Shaun Al-Shatti de The Athletic a rapporté que Conor McGregor est un favori 2-1 dans le match hypothétique (selon BetOnline).

Abdelaziz n’a pas tardé à répondre.

@Justin_Gaethje Va rendre les gens riches https://t.co/umZOGksiKO

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 19 mars 2020

“[Justin Gaethje] est en train de nourrir les gens. “

Abdelaziz est clairement confiant que la compétence de catch et le pouvoir de KO de Justin Gaethje le mèneront à une victoire contre “The Notorious”. Cependant, The Highlight a également deux pertes importantes aux mains d’Eddie Alvarez et de Dustin Poirier – deux adversaires que McGregor a battus.

Selon vous, qui gagnerait dans un combat entre Justin Gaethje et Conor McGregor? Sur qui serait votre argent en fonction des cotes actuelles?

