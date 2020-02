Ali Abdelaziz dit que Khabib Nurmagomedov ne combattra que le «scumbag» Conor McGregor «dans la rue»

Photo via Daily Express

Khabib Nurmagomedov ne combattra Conor McGregor que dans la rue, selon son manager Ali Abdelaziz.

Nurmagomedov et McGregor se sont battus à l’UFC 229 où c’est Nurmagomedov qui a gagné par la soumission au quatrième tour. Une mêlée d’après-combat a eu lieu, entraînant la suspension du champion du Daghestan et de l’Irlandais. Avant le combat, McGregor avait «franchi la ligne» dans son discours de détritus, c’est pourquoi le camp de Nurmagomedov n’est pas intéressé à accorder une revanche à Conor.

“La seule chance que ce combat puisse se produire est dans la rue”, a expliqué Abdelaziz à ESPN. “[McGregor would] doivent faire quelque chose de spectaculaire. Il est … tu comprends? Conor McGregor est l’une des plus grandes stars parce qu’il est l’un des plus gros scumbags. “

Ali Abdelaziz sait que Conor McGregor a franchi la ligne, c’est pourquoi ils ne veulent pas que le combat ait lieu. Nurmagomedov se concentre également sur Tony Ferguson en ce moment, et n’est donc pas inquiet pour la star irlandaise.

“Conor a besoin de gagner des choses”, a déclaré Abdelaziz. «C’était un champion. Il a besoin de gagner des choses. Khabib veut vraiment, vraiment le faire gagner. Cela n’a pas d’importance, car ce qu’il dit. Nous avons un combat vraiment, vraiment difficile. Tout le monde oublie Tony, le renvoyant. Khabib s’entraîne depuis trois mois consécutifs et il lui reste deux mois. »

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré qu’il cherchait à réserver le match revanche entre McGregor et Nurmagomedov, à moins que le champion ne remporte l’UFC 249. Ce serait également l’un, sinon le plus gros pay-per-view de tous les temps. Mais, selon Abdelaziz, le champion ne se soucie pas de l’argent et n’est toujours pas intéressé à combattre McGregor.

“Écoutez, il y a beaucoup d’argent pour Khabib si Khabib combat Conor”, a déclaré Abdelaziz. «… Mais tout n’est pas une question d’argent. Surtout avec Khabib. “

Si Abdelaziz dit la vérité, il semble peu probable que Khabib Nurmagomedov accepte le match revanche avec Conor McGregor.

Que pensez-vous d’Ali Abdelaziz disant que Khabib Nurmagomedov ne combattra Conor McGregor que dans la rue?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.