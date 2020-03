Ali Abdelaziz exhorte l’UFC à prendre soin de ses combattants: “Les combattants doivent être payés pour subvenir aux besoins de leurs familles”

Le directeur du MMA, Ali Abdelaziz, a profité des médias sociaux pour exhorter les promotions du MMA, notamment l’UFC, à prendre soin de leurs combattants pendant la pandémie de coronavirus.

Abdelaziz gère plusieurs des plus grandes stars de l’UFC, notamment Khabib Nurmagomedov, Henry Cejudo, Kamaru Usman, Frankie Edgar et Justin Gaethje. Il est sans doute le manager le plus influent du MMA aujourd’hui et son message peut atteindre un large public. Bien que controversé en raison de son passé, Abdelaziz reste un manager très respecté parmi son écurie de combattants en raison de sa capacité à obtenir des contrats lucratifs et de grands combats.

Jeudi, Abdelaziz a utilisé Twitter pour utiliser sa portée sociale et exhorter l’UFC et d’autres promotions à prendre soin de leurs combattants financièrement, arguant que sans les combattants, il n’y aurait pas de MMA. Bien qu’il ne nomme pas ouvertement le président de l’UFC, Dana White, il semblait qu’il visait le président de l’UFC avec ses commentaires.

Les combattants d’abord pic.twitter.com/vOWIOVdPnO

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 26 mars 2020

«Tout le monde a dit que je suis le fou. Mais ce n’est pas pour moi, ce n’est pas pour vous, ce n’est pas pour l’UFC, ce n’est pas pour Bellator, ce n’est pas pour PFL. Il s’agit des combattants. Parce que sans les combattants, pas de show. Sans les combattants, vous n’avez pas de travail. Et vous ne devriez pas ouvrir la bouche si vous n’êtes pas prêt à faire un chèque pour tous les besoins de ces combattants. Aucun de nous n’existe sans eux », a déclaré Abdelaziz.

«Vous ne pouvez pas parler en leur nom. S’ils sont en bonne santé et prêts à se battre, ils peuvent se battre. Au Brésil, combien de combattants ont le coronavirus? Zéro. parce qu’ils étaient à l’hôtel, ils sont entrés dans la cage, ils ont fini leurs combats, ils retournent à l’hôtel et ont été contrôlés par les médecins », a-t-il poursuivi.

“L’UFC existe depuis environ 20 ans. Ils devraient s’ils sont prêts à mettre leur réputation sur celle-là et à courir avec, laissez-les courir avec. Et tous les autres promoteurs là-bas, si cela fonctionne, alors vous devriez faire de même. Parce que beaucoup de ces combattants sous contrat ont besoin de combats. Devinez quoi, si quelque chose ne va pas, qui va être poursuivi? Qui va avoir des ennuis? Laisse-les faire », a déclaré le directeur.

«Mais devine quoi? Les combattants doivent être payés pour subvenir aux besoins de leur famille. S’il vous plaît, si vous n’avez rien de positif à dire, ne le dites pas, car vous n’êtes pas en mesure de le dire. Je vous remercie.”

Pensez-vous que l’UFC et d’autres promotions écouteront Ali Abdelaziz et prendront mieux soin de leurs combattants?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/03/2020.