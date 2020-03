Ali Abdelaziz: l’entraînement de Khabib Nurmagomedov reste inchangé, attend l’UFC 249 à New York

Le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, reste dans le camp d’entraînement pour une tête d’affiche de l’UFC 249 contre Tony Ferguson, a déclaré son entraîneur et manager à MMA Fighting.

Malgré la pandémie de coronavirus à croissance rapide et une politique de fermeture des portes actuellement en place à l’American Kickboxing Academy, où Nurmagomedov s’est entraîné pour le combat tant attendu, le champion n’a pas modifié sa routine.

«Nous nous entraînons, mangeons, buvons – tout est normal», a expliqué Abdelaziz au MMA Fighting.

Une demande de commentaire auprès de la société de gestion de Ferguson, Ballengee Group, n’a pas été immédiatement renvoyée. Jeudi, l’UFC a déclaré qu’elle prenait des mesures globales pour faire face à la pandémie, faisant de l’UFC Brasilia un événement à huis clos et transférant l’UFC Columbus et l’UFC Portland au centre APEX de Las Vegas.

Abdelaziz a réagi avec exaspération aux questions sur les menaces potentielles pour la santé du champion et la possibilité d’un changement de lieu pour l’événement à la carte du 18 avril, qui doit actuellement avoir lieu au Barclays Center à Brooklyn, New York.

“Si l’UFC ne me l’a pas dit, vous ne pouvez pas appeler et me le dire, car cela n’a aucun sens”, a déclaré le manager à propos d’un éventuel déménagement. “Pour autant que je sache, le combat de Khabib est à Brooklyn.”

L’UFC a organisé un événement prévu samedi à Brasilia, au Brésil, une affaire à huis clos sans fans. La promotion déplacerait des événements à Columbus, Ohio et Portland, Oregon, vers son aréna Apex à Las Vegas, bien que le mot officiel sur ses plans et sa stratégie contre les coronavirus soit toujours un point d’interrogation malgré plusieurs autres ligues sportives annulant des plans d’événements ou faisant des pauses régulières jeu de saison.

Jeudi, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a interdit les rassemblements de plus de 500 personnes dans l’État, en grande partie à la suite d’autres États qui ont agi rapidement pour arrêter la propagation du virus mortel. Jusqu’à présent, rien n’indique que l’UFC 249 sera déplacé, mais plusieurs vétérans de l’industrie et journalistes ont désigné l’APEX comme un refuge si la promotion choisit de ne pas organiser l’événement dans une arène vide.

Une telle décision semblerait aller à l’encontre d’une précédente déclaration de Nurmagomedov de ne pas se battre à nouveau au Nevada à moins qu’il n’ait reçu des excuses de la commission sportive de l’État. La commission a soulevé sa colère lorsqu’elle a retenu la moitié de son sac divulgué à la suite d’une bagarre infâme avec les coéquipiers de Conor McGregor immédiatement après l’UFC 229; plusieurs de ses coéquipiers ont également été condamnés à une amende et suspendus pour leur rôle dans l’incident.

L’entraîneur de Nurmagomedov, Javier Mendez, n’est pas sûr que la situation actuelle incite le champion à changer de position.

“Pour lui, c’est plus ce qui est dans son cœur et ce qui est bien”, a déclaré Mendez. «C’est tout ça. Qui sait dans les circonstances s’il changera. Il pourrait. Il le pourrait, mais je ne sais pas. Je ne peux pas parler pour lui.

«Je sais qu’il est très fort dans ses convictions. Je sais qu’il a fait le commentaire qu’il ne combattrait pas là-bas (jusqu’à ce que la Commission sportive de l’État du Nevada s’excuse). Les choses changent. Ce virus change tout. “

En ce qui concerne Mendez, rien ne devrait être exclu lorsque l’on discute de la marche à suivre à la lumière de la pandémie, qui a infecté plus de 128 000 personnes dans le monde et tué plus de 4 700. Il s’attend à ce que l’UFC propose une solution qui permettra à l’entreprise de continuer la promotion d’événements en direct. Cela pourrait avoir lieu à New York ou à Las Vegas, a-t-il dit, mais les affaires continueront.

Lors de l’UFC 248 au début du mois, le président de l’UFC, Dana White, a promis de ne pas laisser le virus affecter les plans de la promotion, et jeudi, il a déclaré que la promotion prenait des mesures agressives pour protéger la santé et la sécurité des combattants.

De la façon dont Mendez le voit, il n’est pas réaliste de tenir quelqu’un à ses positions précédentes lors de la discussion sur l’avenir de la pandémie.

“Les choses qu’il dit maintenant ne sont pas nécessairement des choses qui vont se produire”, a-t-il dit. “C’est ce qu’il a dit, mais qu’est-ce qu’il va dire maintenant? Que cela nous plaise ou non, nous ne pouvons pas tenir quiconque Khabib au mot sur ce qu’ils ont dit avant que quelque chose comme ça ne se produise. »