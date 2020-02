Ali Abdelaziz “ordonne” à la “garce” de Conor McGregor son prochain combat

Ouais Conor McGregor est en route pour essayer de récupérer le Championnat du monde UFC des poids légers. Mais si Khabib Nurmagomedov défaite Tony Ferguson Ce sera en difficulté.

Pas pour avoir à affronter à nouveau le combattant russe, mais aussi parce que devra attendre plusieurs mois avant qu’il ne puisse se battre à cause du Ramadan. Et nous devons également considérer ce que les Irlandais font habituellement lorsqu’ils ont trop de temps libre.

C’est pourquoi beaucoup pensent que je devrais prendre un autre combat. Bien que cela n’ait aucun sens de le faire maintenant «El Cucuy» pourrait gagner le 18 avril. Mais, en tout cas, je pourrais le faire à partir de cette date si c’est “The Eagle” qui triomphe. Et Ali Abdelaziz Il a une idée.

Abdelaziz parle de McGregor: “Go for Gaethje”

Plus qu’une idée, c’est une commande, avec un manque de respect inclus. Cela a été récemment commenté par le représentant de Khabib TMZ Sports:

“Vous ne pouvez pas recevoir une opportunité titulaire après vaincre un gars de 36 ans qui vient d’une défaite.

“Si vous voulez combattre le champion, comme l’a dit Khabib, il doit affronter des combattants comme Justin Gaethje ou Islam Makhachev, les jeunes qui gagnent.

«Conor peut dire ce qu’il veut, mais voici mon conseil: Hé, salope, va combattre Justin Gaethje, gagne et reviens pour ta chance de départ“.

Il ne fait aucun doute que ce serait un énorme combat. McGregor contre Gaethje serait une merveille de combat d’ici 2020. Et cela aurait tout son sens dans le monde. En fait, au-delà du nom et je me sens totalement objectif, Quelle raison existe pour les Irlandais de recevoir une opportunité pour le titre et non pour les Américains?

Gaethje est sur une séquence de trois victoires, étant le plus récent, précis et curieusement avant Donald Cerrone. Pourquoi ne va-t-il pas être le prochain challenger? De plus, pourquoi Dana White a-t-elle déclaré publiquement qu’on lui avait offert des combats et qu’il ne les avait pas acceptés tout en disant publiquement que McGregor se rendait au championnat?

Pour ceux qui viennent d’arriver: c’est UFC.

