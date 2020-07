Ali Abdelaziz pense à Usman vs Masvidal pour l’UFC 251

L’avis du manager du Welter Champion du Monde UFC de Poids n’a pas pu être manqué après avoir vu son adversaire modifié à l’UFC 251. Parmi les nombreuses réactions qui sont mises sur la table … Ali Abdelaziz pense à Usman vs Masvidal. Et la vérité est qu’il ne s’agit pas du challenger du titre mais de son client, ainsi que de Gilbert Burns, qui a dû quitter le PPV et rater la meilleure opportunité de sa carrière dans l’octogone.

Le représentant a donné son avis Sur Twitter.

« Je suis heureux que Kamaru Usman ait un nouvel adversaire et ça me brise aussi le cœur pour Gilbert Burns. C’est toujours le concurrent numéro un. »

Abdelaziz prévoit que le vainqueur du combat de championnat fera face à Burns, mais c’est quelque chose qu’il ne peut pas confirmer. Nous devrons attendre pour voir ce qui se passera dans les prochains mois, à commencer par le combat du 11 juillet. Bien qu’il ne soit pas surprenant que l’UFC se réserve la possibilité de quitter le Brésilien. Ou ils pourraient organiser une confrontation avec un autre nom de division majeure comme Leon Edwards, qui veut également une opportunité de départ.