Ali Abdelaziz réagit aux nouvelles de Jorge Masvidal remplaçant Gilbert Burns contre Kamaru Usman

Image: @ AliAbdelaziz000 sur Instagram

Le manager du MMA, Ali Abdelaziz, a réagi à la nouvelle de Jorge Masvidal remplaçant Gilbert Burns contre Kamaru Usman dans le tournoi principal de l’UFC 251.

Abdelaziz, l’un des plus hauts dirigeants du MMA, représente à la fois Burns et Usman, il avait donc un intérêt direct dans la lutte. Malheureusement pour toutes les personnes impliquées, Burns s’est révélé positif pour COVID-19 et a dû être retiré de la lutte contre Usman. Heureusement, l’UFC a pu se déplacer rapidement et se rassembler pour faire signer un accord pour Usman pour lutter contre Masvidal. Les deux sont désormais prêts à faire la une de la première carte de l’UFC sur Fight Island en attendant les résultats d’un test de coronavirus pour Masvidal à Las Vegas.

S’adressant aux médias sociaux après l’annonce que Masvidal a remplacé Burns contre Usman, Abdelaziz a donné son avis sur la situation. Consultez son Twitter ci-dessous.

Je suis heureux @ USMAN84kg pour un adversaire de remplacement et j’ai aussi le cœur brisé pour @GilbertDurinho, il est toujours le concurrent n ° 1 – Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 5 juillet 2020

Comme l’a dit Abdelaziz, c’est une excellente nouvelle qu’Usman ait réussi à obtenir un remplaçant dans un délai très court, en particulier quelqu’un d’aussi crédible que Masvidal. C’était le match initial que l’UFC avait prévu de faire avant que Masvidal ne tienne en raison de problèmes contractuels. Nous ne savons pas si Masvidal a obtenu exactement ce qu’il voulait de l’UFC, mais étant donné qu’il avait tout le pouvoir dans cette situation car l’UFC voulait sauver la carte, il est logique que Masvidal ait obtenu une bonne affaire de l’UFC pour affronter Usman à l’UFC 251.

Quant à Burns, comme Abdelaziz a déclaré qu’il était toujours techniquement le concurrent n ° 1 à 170 livres après avoir battu Tyron Woodley et Demian Maia de manière dominante lors de ses deux derniers combats. Si Usman bat Masvidal alors que les cotes du pari suggèrent qu’il le fera, Burns restera le concurrent n ° 1. Là encore, si Masvidal réussit le coup et parvient à Usman, Burns tombera probablement au n ° 2 de la division. Quoi qu’il en soit, Burns est toujours en bonne position dans la division des poids mi-moyens de l’UFC.

À ce stade, tout tourne autour de la santé et de la sensation de bien-être de Burns. Le Brésilien est de retour en Floride maintenant en quarantaine et bien qu’il ait déclaré sur Twitter dimanche qu’il avait mal à la tête, espérons-le, il serait en mesure de récupérer rapidement. Sachant qui est son manager, cherchez Ali Abdelaziz pour essayer de ramener son client là-bas dès qu’il sera en bonne santé.