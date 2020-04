Ali Abdelaziz sur Khabib vs superfight GSP: “Nous pouvons y arriver”

Khabib Nurmagomedov contre Georges St-Pierre est un combat qui a suscité beaucoup de conversations, mais si vous demandiez au fan moyen du MMA s’il pensait que cela allait réellement se produire, la plupart diraient qu’il ne s’y attend pas. Cela va au-delà du fait embêtant que GSP est à la retraite et dans tout un tas de politiques de combat obscures qui se résument à Dana White tenant une rancune contre la superstar canadienne sur la façon dont les choses se sont déroulées quand il s’est battu pour le titre des poids moyens.

Après que White ait accepté à contrecœur de faciliter un combat entre St-Pierre et Michael Bisping, alors champion, Georges a révélé qu’il avait une blessure à l’œil qui empêcherait le match de se produire pendant plusieurs mois, juste au moment où la division des poids moyens était au milieu d’un concurrent. logjam.

Puis, peu de temps après que GSP a enlevé la ceinture de Bisping, il l’a abandonnée sans défense, ce qu’il a promis à White de ne pas faire. Le fait que Georges souffrait de colite à la suite d’une tentative de regrouper jusqu’à 185 personnes n’a pas du tout apaisé les sentiments de White d’être vissé. Donc, quand on parle de Georges St-Pierre combattant n’importe qui dans l’UFC, Dana a tendance à l’abattre avec peu de considération.

Aimez-le ou détestez-le, s’il y a un courtier énergétique dans le monde MMA qui pourrait faire en sorte que GSP contre Khabib se produise, c’est le directeur de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz. Ali a récemment parlé à ESPN et semblait confiant qu’il pourrait organiser le combat malgré la fracture entre White et St-Pierre.

“Vous ne pensez pas que je puisse faire ce combat?” Ali a demandé à Brett Okamoto d’ESPN (transcription via le South China Morning Post). «En 2017, Georges St-Pierre voulait affronter Michael Bisping pour le titre des poids moyens. Dana White ne le croyait pas, et je me suis impliqué comme ami. Je devais convaincre [UFC matchmaker] Sean Shelby pour convaincre Dana de rencontrer Georges. Georges s’est envolé pour Las Vegas. Je ne l’ai pas géré, je l’aidais en tant qu’ami. Il a dîné avec moi, Sean Shelby et Dana. »

“Dana était comme,” Ce mec ne veut pas se battre “, mais après 30 minutes de conversation, Georges est allé aux toilettes. Dana a dit: «Il est fou, il est fou». Georges est fou, il est un peu fou. Georges a commencé à se lever, à crier, à marcher autour de la table et est devenu très ému. Il a toujours une puce sur l’épaule, c’est réel. Dana voit la réalité. “

Il est intéressant de noter qu’Ali se range du côté des Blancs que le SPG n’a pas été le plus facile à gérer. Mais cela n’empêcherait pas Abdelaziz de lisser les différences.

“Si Georges veut que ce combat se déroule vraiment, il doit faire trois choses”, a poursuivi Ali. «Décrochez le téléphone et appelez-moi, il peut appeler Dana directement. Dana White respecte Georges St-Pierre, il l’aime beaucoup. Dana White n’aime pas trop de gens. Ensuite, il doit gagner 155 livres et il doit communiquer. Il a une bonne équipe, mais il peut toujours m’appeler. Tout le monde peut demander ce qui s’est passé en 2017. Je communique avec les gens, c’est tout. Mais tout le temps, parler de Georges veut se battre contre ce type – hé, envoyer un lieu, comme l’a dit Khabib. Envoyez un numéro de téléphone, nous pouvons y arriver. »