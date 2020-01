Ali Abdelaziz sur une éventuelle revanche de Nurmagomedov-McGregor: & # 039; Conor & # 039; n’est pas sur notre radar & # 039;

Conor McGregor pourrait viser un match revanche avec Khabib Nurmagomedov plus tard en 2020 – et Dana White pourrait être à bord avec l’idée – mais il semble que le camp de Khabib Nurmagomedov ne soit pas intéressé à affronter l’homme que “The Eagle” a terminé à l’UFC 229 l’année dernière.

S’adressant à TMZ Sports, le manager de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, a expliqué qu’il comprenait pourquoi le président de l’UFC associe McGregor à une revanche potentielle pour le titre UFC léger, mais a également déclaré que l’Irlandais n’était pas dans les plans immédiats du champion russe.

“Écoutez, Dana est le plus grand promoteur de l’histoire (et) je respecte beaucoup l’homme”, a-t-il déclaré. «Il doit faire en sorte que les gens se soucient de Conor. Et en mentionnant le nom de Khabib, il rend Conor plus pertinent. C’est bon. Il fait la promotion, peut faire n’importe quoi. Khabib a un plan, Dana a un plan, parfois nous nous fâchons, parfois nous sommes d’accord. Mais les affaires avancent.

“Mais Conor n’est pas sur notre radar. Il pourrait perdre contre “Cowboy” pour autant que je sache. Je pense qu’il pourrait perdre. “

Abdelaziz a également déclaré qu’il n’était pas impressionné par les photos récentes montrant McGregor en excellente forme avant son retour à l’UFC 246 contre Donald Cerrone le 18 janvier, et a déclaré que tous les discours d’avant-combat du camp de l’Irlandais devraient être pris avec une pincée de sel. du combat.

“Écoutez, ses entraîneurs avant le combat (avec Nurmagomedov) ont dit:” Il est prêt, il va assommer Khabib à l’intérieur de trois rounds, il n’a jamais été en meilleure forme. “Et après cela, ils ont dit: ils avaient un camp horrible, sa nourriture était comme un ballon. Ce sont des menteurs.

«Il ressemble à un ballon soufflé. C’est un culturiste. C’est ce que je pense. Il ne reçoit aucun amour de nous. “

Et avec Abdelaziz déclarant que McGregor n’était pas en mesure de défier son client plus tard cette année, il a suggéré qu’un autre de son écurie de combat était un concurrent plus digne de la couronne légère UFC de Nurmagomedov.

“Et les gars comme Justin Gaethje?”, A-t-il suggéré. «Il a gagné et mis KO. Logiquement, il est (le prochain meilleur concurrent). Il est classé numéro trois. Le numéro deux, Dustin Poirier, s’est battu pour le titre. C’est le seul combat qui ait du sens pour lui, pour sa carrière, de combattre le champion. “

Gaethje n’a pas caché son désir d’affronter McGregor à l’intérieur de l’octogone, mais Abdelaziz dit que l’UFC a fait un pas sage en éloignant la superstar irlandaise de l’ancien champion WSOF et de son style de combat intransigeant.

“Écoutez, Conor ne veut rien avoir à faire avec Gaethje”, a-t-il dit. «Nous comprenons, comme je l’ai dit, Gaethje emmène beaucoup de gens en eau profonde. Nous comprenons que Conor est un abandon – il a quitté quand il était en eau profonde. L’UFC a fait le bon choix de ne pas (avoir Conor) combattre Gaethje, car il aurait battu son cul. Facile.”

.