Alistair Overeem de l’UFC soupçonne qu’il “avait probablement déjà” un coronavirus

Le concurrent des poids lourds de l’UFC, Alistair Overeem, soupçonne qu’il avait probablement déjà le coronavirus, bien qu’il n’ait éprouvé aucun symptôme de COVID-19.

S’exprimant récemment sur la chaîne Duello, Overeem a admis qu’il avait été exposé à des personnes présentant des symptômes lors d’un récent voyage en Thaïlande, mais estime qu’en tant qu’athlète professionnel affiné, il était suffisamment en forme pour lutter contre le virus sans trop de problèmes.

“C’est le moment de manger sainement et d’être en bonne santé, non”, a déclaré Overeem (via MMA Junkie). “C’est très bon pour votre système immunitaire. En tant qu’athlète, j’ai toujours été très obsédé par la santé et le système immunitaire. C’est pourquoi je n’ai pas vraiment peur du virus.

“Je l’ai probablement déjà”, a ajouté Overeem. «J’étais en Thaïlande pendant le nouvel an chinois. Il était inondé de Chinois et certaines personnes proches de moi avaient des symptômes. Voilà à quoi cela ressemble maintenant dans toute la discussion sur les coronavirus. “

Alistair Overeem, qui est l’ancien champion des poids lourds Strikeforce, Dream et K-1, n’a pas combattu depuis la fin de 2019, quand il a subi une défaite à la dernière seconde contre Jairzinho Rozenstruik. Rozenstruik a remplacé l’ennemi ciblé à l’origine d’Overeem, Walt Harris, qui a été forcé de quitter leur match prévu au milieu du meurtre tragique de sa belle-fille Aniah Blanchard.

Après cette défaite, Overeem a été reloué pour un combat avec Harris à l’UFC Portland. Malheureusement, cette carte a été l’une des nombreuses à tomber à cause de la pandémie de coronavirus. Lui et Harris ont depuis été réservés pour une troisième fois, cette fois pour un combat sur une carte du 16 mai qui n’a actuellement pas de lieu. Le temps nous dira si la troisième tentative sera le charme de cette confrontation, ou si la pandémie de coronavirus aura d’autres plans.

Que pensez-vous de ce commentaire d’Alistair Overeem? Faites-nous part de vos réflexions dans la section commentaires!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/04/2020.