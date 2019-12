Alistair Overeem déclare une victoire sur Jairzinho Rozenstruik, se dit «à nouveau joli» après une blessure aux lèvres

Les fans de "The Reem" n'ont pas à se soucier trop du champion poids lourd après sa dernière défaite par KO.

Alistair Overeem a l'air beaucoup mieux après avoir perdu de façon laide contre Jairzinho Rozenstruik il y a moins de deux semaines à l'UFC sur ESPN 7. Après avoir remporté la majorité du concours, Overeem a été arrêté dans les dernières secondes par un coup de poing qui a ouvert une horrible coupure sur la bouche de l'ancien champion Strikeforce.

La blessure n’a pas ralenti l’esprit d’Overeem. Plus tard dans la soirée, il faisait déjà des blagues sur sa blessure, et jeudi lors d'une journée médiatique avant l'UFC Busan, il a partagé une image de son visage, qui était en bien meilleur état.

"Jeter des interviews ici – comme si rien ne s'était passé", a écrit Overeem.

Voici une mêlée médiatique de son voyage en Corée du Sud.

"Pour moi, je suis presque à nouveau jolie", a déclaré Overeem. «En fait, je suis à nouveau jolie par rapport à la semaine dernière. Parce que c'était quoi, il y a 10 jours? Et je pense que ça a fière allure. "

«J'ai eu la moindre douleur. Je n'ai ressenti aucune douleur », a-t-il ajouté, lorsqu'on lui a demandé comment il avait réagi à la coupure.

Non seulement Overeem dépasse déjà la blessure, mais il hausse le résultat également. Le joueur de 39 ans était probablement sur le point de gagner une décision, et il refuse de laisser son erreur de dernière seconde définir sa performance globale.

"Pour moi, c'était une victoire, car nous l'avons battu à chaque tour", a déclaré Overeem. «L'arbitre n'aurait pas dû intervenir. Je n'étais pas KO’d. Je me relève, il me restait deux secondes, trois secondes, une seconde – pour moi, c'était une victoire. Et je me bats toujours pour moi. Bien sûr, vous avez des fans, c’est super, bien sûr l’argent est super, mais je me bats pour moi, et je le vois comme une victoire.

«Je l'ai battu très facilement tout autour. D'accord, j'ai été touché au cours des cinq dernières secondes. Ma lèvre est abîmée. On s'en fout?"

Overeem a déclaré qu'il aimerait se battre à nouveau en mars ou avril, bien qu'il n'ait aucune préférence en ce qui concerne son adversaire potentiel.

Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, voici à quoi ressemblait Overeem immédiatement après le combat contre Rozenstruik:

Alistair Overeem à l'UFC sur ESPN 7 à Washington, D.C., le 7 décembre





Esther Lin, MMA Fighting