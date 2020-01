Alistair Overeem nomme les deux plus grands rivaux de sa longue carrière

Alistair Overeem a combattu un who-who des sports de combat tout au long de son illustre carrière.

L’ancien champion des poids lourds Strikeforce et champion du monde des grands prix K-1 est l’un des rares combattants à avoir détenu des titres en kickboxing et en MMA en même temps.

S’exprimant sur le podcast “Grange TV”, Overeem (45-18 MMA, 10-7 UFC) a déclaré que de tous les combattants contre lesquels il a concouru, deux noms sortent du lot: l’ancien champion poids lourd K-1 Badr Hari et l’ancien champion poids lourd UFC Fabricio Werdum .

Overeem a combattu Hari deux fois. Il l’a mis KO au premier tour en 2008 à Dynamite, un événement annuel de kickboxing et de MMA organisé par K-1 et DREAM. La deuxième fois, un an plus tard en demi-finale du Grand Prix mondial K-1, Hari a pris sa revanche et a éliminé Overeem lors de la ronde 1.

“Je dirais que Badr Hari était un rival en K-1”, a déclaré Overeem. «Je l’ai donc battu, et c’était en fait mon entrée en K-1. Puis il m’a repoussé, ce qui était très excitant car c’était un match revanche. Nous étions en finale. Il a fini son gars très vite, puis j’ai dû me battre. Il a terminé son adversaire en une minute, puis j’ai encore dû combattre mon premier combat. Mais je savais que j’allais combattre un nouveau Badr dans mon deuxième.

«Que se passe-t-il alors? J’ai battu mon adversaire, Ewerton Teixeira, en moins d’une minute, alors je l’ai battu plus vite que Badr a battu son gars. C’était donc une véritable accumulation vers ce moment. Et puis j’ai perdu contre Badr en – je ne sais pas, c’était le premier tour ou quelque chose. C’était donc une grande rivalité. Je me souviens que c’était très vivant partout dans le monde, beaucoup de fans dans les deux sens. »

Overeem a combattu Werdum trois fois. La première fois, c’était en 2006, lors de la manche d’ouverture du Grand Prix des poids lourds PRIDE, où Werdum a soumis Overeem avec un kimura de deuxième tour. La deuxième fois, c’était lors des quarts de finale du Grand Prix Strikeforce en 2011, où Overeem a battu Werdum par décision unanime. Enfin, à l’UFC 213 en 2017, Overeem a prévalu dans la trilogie avec une décision majoritaire.

“Werdum et moi avions une rivalité, ce qui était intéressant”, a déclaré Overeem. «(Nous avons eu) trois combats sur plusieurs années – 2006 était la première fois, 2011 le deuxième et 2017 le troisième combat. Il est également un combattant qui a énormément grandi tout au long de sa carrière. Je me souviens au début, il était juste un grappler, un gars du BJJ. Mais plus tard, dans le deuxième combat, tout à coup, il a également frappé. Je l’ai dépassé, mais il m’a dépassé, ce qui était également intéressant. Et dans le premier combat, c’était un peu comme quoi. Il a beaucoup grandi en tant que combattant, mais je savais en quelque sorte comment le gérer. Si vous regardez quelqu’un depuis longtemps, qu’est-ce que c’est, 11 ans, 12 ans? Vous savez à quoi vous attendre. »

