Alistair Overeem pense qu’il pourrait être infecté par le coronavirus

Alistair Overeem

La pandémie de coronavirus a provoqué un chaos mondial, avec 1 939 839 infecté par le virus et 120 897 décédé selon Compteur mondial.

L’une des personnes qui pense qu’il pourrait être infecté par le coronavirus est Alistair Overeem, qui dit qu’il l’a déjà.

“Il est temps de manger sainement et d’être en bonne santé, non?” Il a dit Overeem dans Canal Duello. “C’est trop bon pour votre système immunitaire. En tant qu’athlète, je suis toujours obsédé par la santé et le système immunitaire. C’est pourquoi je n’ai pas peur du virus. Vous l’avez probablement déjà. J’étais en Thaïlande le nouvel an chinois. J’étais avec des Asiatiques et beaucoup de gens proches de moi qui ont des symptômes. C’est ce qui se passe avec cette discussion sur les coronavirus. »

Était censé Overeem J’allais voir l’action devant Walt harris dans UFC San Diego, mais le panneau d’affichage a été reporté jusqu’à nouvel ordre.

Si le poids total peut donner des conseils aux gens, serait de renforcer votre système immunitaire.

“Pour votre système immunitaire, vous devez suivre un régime, manger pour renforcer votre système”dit Overeem. Lisez quelques livres. Il y a beaucoup à apprendre sur ce qu’il faut manger et ce qu’il ne faut pas manger. Il existe de nombreux aliments que les gens mangent et dont ils ne se rendent pas compte qu’ils sont malsains, ainsi que des combinaisons d’aliments. Les gens, vous avez des devoirs à faireIl a conclu.

Pour le moment il n’y a pas de mot quand Overeem pourrait à nouveau rivaliser. Dans son dernier combat, il a été mis KO par Jairzinho Rozenstruik dans le stellaire de UFC Washington.