Alistair Overeem sur les moments avant et après le combat de Jair Rozenstruik

Alistair Overeem était du mauvais côté d’un retour classique.

Après 24 minutes de contrôle, en utilisant son grappling pour dicter le combat, Overeem était sur le point d’arrêter le battage médiatique du Jairzinho Rozenstruik en hausse et invaincu avant que Rozenstruik ne se connecte avec un Je vous salue Mary à l’envers avec quatre secondes à gauche qui ont laissé tomber Overeem et lui ont tranché la lèvre à moitié.

Certains ont fait valoir qu’il s’agissait d’un arrêt précoce, mais cela a mis un terme à la séquence de deux victoires de l’ancien challenger du titre des poids lourds de l’UFC et est revenu à la discorde.

Dans le dernier épisode du documentaire «The Reem», Overeem donne un aperçu intérieur des moments précédant sa marche vers l’octogone en décembre dernier, et une réflexion sur le combat après.

Overeem devait affronter Walt Harris lors de l’événement principal de l’UFC sur ESPN + 30 à Portland le 11 avril avant que l’épidémie de coronavirus n’annule l’événement. Rozenstruik a été confronté à Francis Ngannou à l’UFC sur ESPN 8 en tête d’affiche le 28 mars, mais ce combat a également été annulé en raison de la pandémie mondiale.

Leurs chemins ne se croiseront peut-être pas dans un proche avenir, mais Overeem espère pouvoir faire tourner les choses en arrière avec Rozenstruik.

“Tout le monde dans le monde pouvait voir que j’étais le meilleur combattant, et je gagnais, et ce n’était qu’un arrêt (explétif)”, a déclaré Overeem. «C’est donc juste le résultat et le déraillement qui me dérange. Le combat lui-même, vous êtes touché, endommagé, ce n’est rien.

“Peut-être qu’un jour nous pourrions le reprendre et ensuite nous le terminerons. J’aurais déjà dû finir car il n’y a plus d’argument. C’est ce que je fais. Je regarde le miroir: nous aurions dû le terminer et nous le ferons la prochaine fois si nous avons une autre chance. “

Regardez l’épisode complet dans la vidéo ci-dessus.

