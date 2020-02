Aljamain Sterling affirme que l’UFC traite Jose Aldo pour “chaque dernier dollar”

Image via Aljamain Sterling sur Instagram

Après l’annonce de la nouvelle d’une bataille pour le titre des poids coq entre le champion Henry Cejudo et l’ancien champion des poids plume Jose Aldo, qui vient de perdre lors de son dernier combat, de nombreux prétendants aux poids coq ont fait exception. L’un de ces poids coq, Aljamain Sterling, a continué d’exprimer sa frustration face au match de mardi.

Lors d’une interview avec MMA Tonight sur Sirius XM avec RJ Clifford et le poids lourd léger UFC Anthony Smith, Sterling a expliqué pourquoi il pensait que l’UFC avait choisi Aldo sur lui. Interrogé sur la décision, Sterling a déclaré qu’il pensait que l’UFC traitait l’ancien champion pour son argent avant la fin de sa carrière.

🔊🚨 @funkmasterMMA dit à @RJcliffordMMA et @lionheartasmith pourquoi il pense que l’UFC est allé avec Jose Aldo sur lui pour combattre Henry Cejudo, et dit qu’il est le gars à battre dans la division des poids coq. 👊 pic.twitter.com/LgzrGwt35h

«Je ne fais pas partie de l’organisation de l’UFC, donc je ne sais pas vraiment ce que font les cuivres de l’UFC, mais j’imagine que cela a quelque chose à voir avec Jose Aldo qui peut rapporter plus d’argent via Combate ou l’un de ces sponsors brésiliens. D’où je me tiens, ils le traitent pour chaque dernier dollar qu’ils peuvent pendant qu’il est toujours là. »

Alors qu’Aldo a certainement un public brésilien et que le combat programmé contre Cejudo devrait avoir lieu au Brésil, dit Sterling dans un sport où vous êtes jugé sur la base de vos combats récents, Aldo n’offre pas beaucoup d’optimisme dans la vente de ce combat PPV.

“Je ne pense pas que ce sera un tirage PPV pour ainsi dire. Étant un gars qui vient de perdre deux fois, je comprends qu’il est un gars populaire en termes de ce qu’il a fait dans le passé, mais pour être honnête, il s’agit de “ qu’avez-vous fait pour moi récemment? ” Et récemment, 2-4 dans votre les six derniers combats ne sont pas un très bon nombre à avoir qui mérite un coup de titre, vous ne voyez pas ça trop souvent. Je vais juste dire que Jose a eu de la chance avec celui-ci.

Alors que Sterling a essayé de le voir d’un point de vue optimiste du côté Aldo, il n’a pas hésité à discuter du champion actuel, Henry Cejudo.

“Henry Cejudo a une sorte de connerie et veut combattre un gars avec qui il pense mieux s’entendre, car à la fin de la journée, il sait que je me bat beaucoup mieux pour lui. Je suis plus jeune, je suis plus rapide, je suis plus fort, je suis confiant en ce moment et je suis trop rapide, je suis trop explosif, même la dynamite ne pouvait pas me retenir. C’est le combat qu’ils [UFC] je voulais faire, j’espère que ça se retournera. Et ça se retourne contre Henry et peut-être qu’il se fait prendre et perd la ceinture, il sera sans ceinture, alors je ne sais pas comment nous l’appellerons, peut-être que nous l’appellerons Henry Chump. “

Sterling a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait y avoir un tournoi à quatre pour déterminer le prochain prétendant aux poids coq après le combat de Cejudo-Aldo pour le titre, et il se félicite d’un combat avec Petr Yan ou Cory Sandhagen alors qu’il envisage un coup de titre dans un avenir proche. .

Que pensez-vous de la réservation de l’événement principal de l’UFC 250?

