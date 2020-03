Aljamain Sterling contre Cory Sandhagen en préparation pour l’UFC San Diego

Un affrontement de renom entre les prétendants aux poids coqs Aljamain Sterling et Cory Sandhagen est actuellement en préparation pour le retour de l’UFC à San Diego le 16 mai.

Plusieurs sources ont confirmé la nouvelle à MMA Fighting lundi après un premier rapport de TSN. À l’heure actuelle, le combat est provisoirement convenu pour la carte à San Diego, mais chaque événement UFC reste un afflux en raison de l’épidémie de coronavirus en cours qui a déjà forcé la promotion à annuler trois émissions récentes.

Auparavant, Sandhagen avait révélé qu’on lui avait proposé de se battre contre Dominick Cruz, mais il attendait de savoir si l’ancien champion des poids coq accepterait.

Il semble que Cruz ait décidé de ne pas se battre le 16 mai, mais Sandhagen gardait espoir qu’il réserverait un autre adversaire à la place après avoir auparavant manqué un combat contre Frankie Edgar quand il s’est retiré de leur combat pour entrer dans une épreuve de force principale contre «The Korean Zombie »Chan Sung Jung en décembre dernier.

Sandhagen est invaincu dans sa carrière à l’UFC avec une fiche parfaite de 5-0, y compris des victoires sur John Lineker et Raphael Assuncao.

Pendant ce temps, Sterling cherchera à s’appuyer sur une séquence de victoires de quatre combats alors qu’il se rapproche de plus en plus de la lutte pour le titre. Le natif de New York avait l’air mieux que jamais lors de sa dernière sortie alors qu’il avait remporté une décision unanime contre Pedro Munhoz en juin dernier.

Maintenant, après s’être remis d’une opération du poignet, Sterling est impatient de reprendre le combat dans l’espoir de se battre pour le titre des poids coq en 2020.

En supposant que Sandhagen vs Sterling est finalisé pour l’événement à San Diego, les poids coqs rejoindraient une carte actuellement titrée par l’ancien champion par intérim des poids légers Dustin Poirier affrontant Dan Hooker.