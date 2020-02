Aljamain Sterling déchire Henry Cejudo suite au commentaire d’Aljamima, répond Triple C

Image via Aljamain Sterling sur Instagram

Aljamain Sterling et Henry Cejudo continuent de faire des allers-retours sur les réseaux sociaux après la récente remarque de Cejudo sur «Aljamima».

“Triple C” s’est occupé assez au cours des derniers mois – et nous ne voulons pas dire à l’intérieur de l’Octogone.

Cejudo, qui semble se préparer à défendre son championnat UFC Bantamweight contre Jose Aldo, a constamment tiré sur certains de ses plus grands rivaux sur Twitter.

Cependant, un récent commentaire de l’ancien champion du monde de deux poids où il a appelé Sterling “Aljamima” a été qualifié de raciste par de nombreux membres de la communauté MMA, y compris Karyn Bryant.

Malgré cela, Sterling et Cejudo ne sont pas prêts à laisser cette guerre des mots mourir de si tôt.

@KarynBryant, il est méchant avec les tacos à carapace molle! https://t.co/w7uqka0nMe

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 février 2020

J’adorerais vous voir l’essayer! Parier un coup de pied sur ce ventre mou vous fera rouler et arrêter – encore!

Henry: waaaah! Ref, je ne veux plus jouer à ce jeu! Ça fait mal!!

Réf: ça va Henry, le boogie est parti maintenant..Je promets que @MightyMouse ne te fera plus de mal! https://t.co/Ph83L2b11r pic.twitter.com/bgFyLMLCZk

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 février 2020

Comment osez-vous parler de pliage… @funkmasterMMA pic.twitter.com/Sh8ZHF1cGL

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 février 2020

Tu sais ce que tu m’as! Bonne nuit! 💤🌙 🛏 pic.twitter.com/JpIUdoH85u

– Henry Cejudo (@HenryCejudo) 18 février 2020

Je te vois bientôt mon gars @HenryCejudo.

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 18 février 2020

Sterling s’est certainement placé en excellente position pour faire campagne pour un tir au titre après avoir enregistré quatre victoires consécutives au cours des dernières années. Cependant, comme vous pouvez le voir, sa défaite par élimination directe contre Marlon Moraes est toujours utilisée contre lui par Cejudo.

Cejudo, d’autre part, a à cœur de garder ce gadget “grincer des dents” aussi fort qu’il le pourra. Cela semble avoir fonctionné pour lui jusqu’à présent et alors que nous regardons vers l’avenir, il pourrait être impliqué dans plus de quelques gros jours de paie alors que son temps chez les poids coq continue de fleurir.

La division est incroyablement empilée en haut en ce moment, mais avec autant de challengers essayant de se frayer un chemin vers un tir au titre, beaucoup se sont demandé si Aljamain Sterling et Petr Yan seraient opposés l’un à l’autre dans un combat officiel n ° 1.

Les manigances sur les médias sociaux sont souvent disproportionnées, mais nous ne devons pas perdre de vue que c’est l’une des divisions les plus compétitives et les plus divertissantes de toute la promotion.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/02/2020.