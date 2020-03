Aljamain Sterling dément avoir rapporté qu’il combattait Cory Sandhagen à l’UFC San Diego

Ultimate Fighting Championship (UFC) continue de réserver des cartes de combat d’arts martiaux mixtes (MMA) pour tout ce qui s’est passé le mois dernier à l’UFC 249 (PPV), malgré un avenir incertain au milieu de la pandémie de coronavirus.

Cela comprend le prochain événement «Fight Night» prévu pour le samedi 16 mai 2020 à l’intérieur de la Pechanga Arena de San Diego, en Californie, une carte ESPN + qui devrait être en vedette par la confrontation légère entre Dustin Poirier et Dan Hooker.

Et tandis que le principal concurrent de 135 livres, Aljamain Sterling, aurait été jumelé à un autre briseur de poids coq, Cory Sandhagen, “Funkmaster” insiste sur le fait que rien n’est officiel pour le moment, en particulier avec le monde des sports de combat dans les limbes.

“Nous avons parlé de quelques opposants différents”, a écrit Sterling sur Twitter. «Pour autant que je sache, il n’y a pas d’annonce de combat. Surtout avec tout ce chaos qui se passe. Je n’ai même plus accès à ma salle de gym. C’est une interdiction totale pour tout le monde et vous pensez que je me bats? Ouais ok.”

Sterling (18-3) a capturé quatre matchs de suite et six de ses sept derniers. “Funk Master” a été vu pour la dernière fois remporter une décision unanime contre Pedro Munhoz à l’UFC 238 en juin dernier. Le seul coup sur Sterling est qu’il n’a obtenu qu’une seule finition datant de fin 2015.

Quant à Sandhagen (12-1), il devait affronter Frankie Edgar à l’UFC Raleigh en janvier, jusqu’à ce que «Korean Zombie» se classe à Busan. Le Coloradan est 5-0 à l’intérieur de l’Octogone avec trois finitions désagréables et a récemment affronté Raphael Assuncao en août dernier.

Sterling est actuellement le poids coq n ° 2 au monde contre le n ° 4 pour Sandhagen.