Aljamain Sterling dément le match contre Cory Sandhagen

Selon le concurrent des poids coq UFC Aljamain Sterling, il n’a pas de combat à venir dans les livres.

Malgré plusieurs rapports lundi sur une réservation avec Cory Sandhagen en préparation pour l’UFC sur ESPN + 33 à San Diego, Sterling (18-3 MMA, 10-3 UFC) a nié le match mardi.

“Nous avons parlé de quelques opposants différents”, a écrit Sterling sur Twitter. «Pour autant que je sache, il n’y a pas d’annonce de combat. Surtout avec tout ce chaos qui se passe ”

De plus, dans un deuxième tweet, Sterling a souligné qu’il n’avait plus accès à sa salle de sport et a indiqué qu’il ne se battrait pas à moins que cela ne change.

“Je n’ai même plus accès à mon gymnase”, a écrit Sterling. “Ça a été une interdiction totale pour tout le monde et vous pensez que je me bats? Oui, ok ”

Plusieurs personnes connaissant la situation ont soutenu la position de Sterling et ont déclaré à MMA Junkie que le combat avec Sandhagen avait été suspendu au début du mois. L’emplacement et l’adversaire sont toujours en l’air.

Dans un troisième tweet, Sterling a déclaré qu’il était «d’accord pour attendre» jusqu’à ce que les choses reviennent à la normale avant de se battre.

L’un des meilleurs combattants de 135 livres au monde, Sterling n’a pas concouru depuis juillet 2019. Il mène une séquence de quatre victoires consécutives et a été victorieux dans six de ses sept derniers combats. Sa seule défaite est survenue contre Marlon Moraes à l’UFC Fight Night 123 en décembre 2017.

Consultez les tweets de Sterling ci-dessous:

