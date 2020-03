Aljamain Sterling dément le rapport sur la lutte contre Cory Sandhagen

La nuit de Lundi, il a été signalé que le coq pèse Aljamain Sterling et Cory Sandhagen ils se rencontreraient à l’UFC San Diego.

Malheureusement Sterling Je freine les informations du rapport.

Ce matin Lundi, le poids coq était prononcé en Twitter où, il a indiqué qu’avec le gymnase fermé par le coronavirus, il n’accepterait pas les combats pour le moment.

Je n’ai même plus accès à ma salle de gym. C’est une interdiction totale pour tout le monde et vous pensez que je me bats? Ouais, ok.

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 24 mars 2020

“Je n’ai plus accès à ma salle de gym,” A écrit Sterling. “C’était un veto complet pour vous tous et vous pensez que je vais me battre? Oui, ok.”

Le commentaire de Sterling C’est un rappel que les sports de combat sont en attente après la situation. Non seulement les événements ont été annulés et reportés, mais les gymnases ont également été fermés, ce qui signifie qu’ils n’ont pas accès au train.

Il y en a d’autres, comme Ronaldo Jacare qui ont été plus créatifs, s’entraînant dans leur jardin. Mais d’autres avec des gymnases fermés, Il devient impossible de se préparer comme les autres athlètes.

Sterling Il est sur une séquence de quatre victoires. Bantamweight cherchait un coup de feu à la ceinture. Dans son dernier combat, il a battu Pedro Munhoz par décision unanime UFC 238.

Sandhagen, est invaincu dans son passage dans l’octogone et n’a pas perdu depuis 2017. Le combattant de Elevation Fight Team vient de battre Raphael Assuncao par décision unanime UFC 241. Avant cela, il a battu John Lineker par décision divisée en UFC Ft. Lauderdale.