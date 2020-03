Aljamain Sterling dit “il n’y a pas d’annonce de combat”

Alors que de nombreuses personnes étaient intriguées et excitées par un affrontement entre Aljamain Sterling et Cory Sandhagen pour l’événement UFC de San Diego en mai, cela semble être une nouvelle pour Sterling lui-même.

“Funk Master” s’est rendu sur Twitter mardi matin pour répondre à la rumeur de choc entre poids coqs pour l’événement prévu le 16 mai, qui a été signalé pour la première fois par TSN et confirmé par la suite par plusieurs sources par MMA Fighting. Alors que le monde du sport continue d’affluer en raison de l’épidémie de coronavirus, ainsi que de la fermeture d’entreprises non essentielles, Sterling ne voit pas comment il pourrait obtenir un camp de combat complet pour se préparer à une confrontation pivot avec Sandhagen – ou toute autre personne d’ailleurs. .

Nous avons parlé de quelques opposants différents. Pour autant que je sache, il n’y a pas d’annonce de combat. Surtout avec tout ce chaos qui se passe

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 24 mars 2020

Je n’ai même plus accès à ma salle de gym. C’est une interdiction totale pour tout le monde et vous pensez que je me bats? Ouais, ok.

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 24 mars 2020

“Nous avons parlé de quelques opposants différents”, a tweeté Sterling. «Pour autant que je sache, il n’y a pas d’annonce de combat, surtout avec tout ce chaos qui se passe.

“Je n’ai même plus accès à mon gymnase. C’est une interdiction totale pour tout le monde et vous pensez que je me bats? Oui, ok. “

En raison de la pandémie de coronavirus, l’UFC a été forcée de reporter trois expositions récentes. À l’heure actuelle, l’UFC 249 – qui doit avoir lieu le 18 avril – devrait toujours avoir lieu, bien que le lieu de cet événement soit toujours en suspens. Le président de l’UFC, Dana White, est convaincu que l’événement ira de l’avant.

Après une défaite au premier tour contre KO contre Marlon Moraes en décembre 2017, Sterling, 30 ans, a gravi les échelons de l’une des divisions les plus profondes de l’UFC. Sterling a remporté ses quatre derniers combats, y compris une victoire à l’unanimité sur Pedro Munoz lors de son dernier combat à l’UFC 238 en juin.

Sandhagen a remporté ses sept derniers combats, y compris ses cinq apparitions dans l’Octogone. Lors de sa dernière apparition, Sandhagen, 27 ans, a remporté une décision unanime contre Rafael Assuncao à l’UFC 241 en août.

Si le retour de l’UFC à San Diego se déroule comme prévu, l’événement sera mis en évidence par une confrontation légère entre Dustin Poirier et Dan Hooker.