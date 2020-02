Aljamain Sterling dit que l’UFC envisage un tournoi à quatre coqs pour le prochain titre

Le concurrent des poids coq de l’UFC, Aljamain Sterling, a déclaré que l’UFC envisage de réserver un tournoi à quatre pour déterminer le prochain concurrent à 135 livres.

Il a été officiellement annoncé lundi que le champion des poids coqs de l’UFC, Henry Cejudo, affrontera Jose Aldo lors de l’événement principal de l’UFC 250 le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. En donnant à Aldo le coup du titre, il a laissé les autres prétendants à 135 livres sans la possibilité de se battre pour la ceinture même s’il y a au moins quatre autres combattants plus méritants en fonction du mérite.

Selon Sterling dans une nouvelle interview avec MMAFighting.com, l’UFC envisage maintenant de réserver Sterling, Petr Yan, Marlon Moraes et Cory Sandhagen dans un tournoi à quatre pour déterminer qui devrait être le prochain en lice pour combattre le vainqueur de Cejudo contre. Aldo. Moraes, Sterling, Yan et Sandhagen sont respectivement les poids coq n ° 1, n ° 2, n ° 3 et n ° 4 sur la liste de l’UFC.

Si c’est bien ce que l’UFC prévoit de faire, alors Sterling dit qu’il veut combattre Yan d’un côté du support.

“Je pense que nous sommes les deux seules personnes dont on a parlé pour obtenir un titre ou qui devraient se battre pour un titre provisoire. Donc, je pense que si c’est le combat à faire, alors pourquoi ne pas le découvrir et voir qui mérite d’obtenir le prochain coup? C’est la meilleure façon de procéder. Le chemin du gentleman », a déclaré Sterling.

L’idée d’un tournoi poids coq serait certainement logique étant donné que les quatre Moraes, Sterling, Yan et Sandhagen ont d’excellents arguments selon lesquels ils auraient dû combattre Cejudo au lieu d’Aldo. Mais l’UFC a donné à Aldo la faille à la ceinture et cela signifie que ces quatre prétendants devront maintenant se battre et voir ce qui leur attend.

Aimez-vous l’idée qu’Aljamain Sterling a présenté à propos d’un tournoi de poids coq à quatre pour déterminer qui devrait se battre pour le titre ensuite?

