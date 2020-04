Aljamain Sterling dit qu’il est «à 70%» guéri d’une opération du poignet

Une grande incertitude entoure l’avenir immédiat de l’UFC. Le président de l’UFC, Dana White, a estimé qu’il n’y aurait pas de combats pendant au moins un autre mois, l’UFC 249 étant annulé et le reste du calendrier reporté.

Alors que l’UFC est en lock-out, Aljamain Sterling tentera de poursuivre sa progression vers une santé à 100%. Sterling (18-3 MMA, 10-3 UFC), l’un des meilleurs compétiteurs de poids coq, sort de la chirurgie du poignet – une procédure effectuée pour réparer une blessure persistante.

Chaque jour, des pouces sterling plus près de la ligne d’arrivée, dit-il. Son poignet guérit et il dit que ça ne fait plus mal. À l’heure actuelle, il s’agit davantage d’un problème de mobilité, a déclaré Sterling dans une récente interview avec MMA Junkie.

«Il s’agit davantage d’une chose de mobilité et d’amplitude de mouvement», a déclaré Sterling. “Je veux dire, je ne pouvais même pas mettre ma main à plat sur le sol. C’est ma bonne main, mais je ne pouvais même pas mettre ma bonne main à plat lorsque je faisais mes roues de charrette dans l’octogone. Je devrais aller le soutenir parce que je ne pouvais pas faire face à la douleur qui était dans mon poignet. Je l’ai finalement réparé. Ça a été quatre ans de combat comme ça, d’entraînement comme ça – beaucoup de douleur. La situation s’est progressivement dégradée. Je ne mentirai pas. “

Bien que son amplitude de mouvement soit toujours un problème, la douleur ayant largement disparu, Sterling a déclaré qu’il progressait. Avec plus de temps et de conditionnement, Sterling a déclaré qu’il pourrait retrouver une gamme complète de mouvements dans le poignet, ce qui est son objectif actuel.

“En ce moment, j’ai encore la chance de récupérer la majorité de mon amplitude de mouvement”, a déclaré Sterling. «J’ai vu des chirurgies qu’il a faites (sur) d’autres athlètes de haut niveau dans la NFL pour les Giants de New York et d’autres sports de combat. Ces gars ont une gamme complète de mouvements. Je dois juste rester diligent avec ça, et j’espère que ça viendra. En ce moment, c’est mieux qu’en termes de seuil de douleur.

«Je me bats comme ça avec une seule main quand j’ai eu celle qui était lancée depuis décembre. Je pense que si je devais mettre un chiffre dessus, ce serait probablement entre 65 et 70%. Je suis probablement plus proche de 70 en termes de force, de tout et d’amplitude de mouvement. Je pense que c’est mon évaluation globale de ma situation. “

Remarque: L’interview de MMA Junkie avec Sterling a été réalisée avant l’annulation des événements à venir de l’UFC.

