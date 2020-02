Aljamain Sterling élimine Henry Cejudo contre Jose Aldo

Image via @ufc sur Instagram

Le concurrent des poids coq de l’UFC, Aljamain Sterling, a saccagé la décision de l’UFC de donner à Jose Aldo un tir au titre contre Henry Cejudo après deux défaites.

L’UFC a officiellement annoncé lundi que Cejudo défendra le championnat des poids coq UFC contre Aldo lors de l’UFC 250, qui se déroulera le 9 mai à Sao Paulo, au Brésil. La décision d’attribuer à Aldo le tir au titre résultant de deux défaites consécutives contre Alexander Volkanovski et Marlon Moraes est controversée compte tenu du nombre de prétendants au titre à 135 livres venant de victoires, y compris Sterling.

Sterling et d’autres concurrents de la division des poids coq tels que Petr Yan ont exprimé leur mécontentement à Aldo pour le titre. Lundi, après que l’UFC l’a officialisé, Sterling est allé sur Twitter pour jeter le matchmaking de l’UFC.

Le combat que personne n’a demandé et que personne ne voulait voir! #MakeRankingsGreatAgain

🗑🗑🗑 https://t.co/HS2vWe1XES

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 24 février 2020

Sterling fait référence au classement officiel de l’UFC, qui voit Aldo au n ° 6 au classement général obtenir le titre sur Sterling lui-même au n ° 2 et Yan au n ° 3. Moraes au n ° 1, Cory Sandhagen au n ° 3 et Raphael Assuncao au n ° 5 sont tous classés au-dessus d’Aldo, mais aucun d’entre eux ne remporte le titre contre Cejudo.

Pour Sterling, la décision d’être contourné pour le tir au titre est incroyablement frustrante car il est 10-3 au classement général à l’UFC et actuellement sur une séquence de victoires de quatre combats avec des victoires sur Pedro Munhoz au 7e rang, Jimmie Rivera au 8e rang , N ° 11 classé Cody Stamann et Brett Johns. C’est une excellente liste de victoires, et c’est bien mieux qu’Aldo et son record de 0-1 à 135 livres, avec une perte de décision partagée contre Moraes à l’UFC 245 lors de ses débuts en poids coq.

Là encore, l’UFC a préféré un combattant local pour affronter Cejudo au Brésil et Aldo fait l’affaire car il vendra des billets. Sans parler du fait qu’il est un ancien champion de l’UFC et un nom plus grand que Sterling. Mais quand il s’agit de mériter et de reprendre à 135 livres, il ne fait aucun doute que Sterling et d’autres concurrents comme Yan ont obtenu le bout du bâton.

Êtes-vous d’accord avec ce que pense Aljamain Sterling du match Henry Cejudo contre Jose Aldo?