Aljamain Sterling exprime son mécontentement après avoir confirmé Cejudo contre Aldo

Aljamain Sterling

Aljamain Sterling Il n’est pas content en ce moment. Le poids coq a exprimé son mécontentement a confirmé le combat pour le titre entre Henry Cejudo et Jose Aldo.

ESPN confirmé avec Dana White l’après-midi de Lundi que le combat aura lieu dans l’UFC 250 le 9 mai.

L’ancien champion poids plume Jose Aldo Cela vient d’une série de deux pertes. L’un d’eux était ses débuts en poids coq contre l’ancien challenger Marlon Moraes dans UFC 245. Après trois tours de beaucoup d’action, Marlon Il a gagné par décision partagée.

Beaucoup pensent que Aldo a remporté le combat, y compris Cejudo, qui a lancé une campagne pour affronter le Brésilien. Pour lui-même, la lutte a plusieurs critiques pour la séquence actuelle de Aldo et d’autres talents Ils attendent leur chance de se battre pour la ceinture.

Avec beaucoup de talent et de niveau dans les poids des coqs, la décision semble étrange et Sterling J’exprime votre mécontentement, en publiant sur Twitter, où il a dit «Le combat que personne n’a demandé et que personne ne voulait voir! #MakeRankingsGreatAgain. “

Le poids coq a été totalement ignoré cette fois. L’Américain occupe la deuxième place du classement, derrière Moraes qui a déjà combattu pour la ceinture. D’autres challengers comme Petr Yan et Cory Sandhagen Cela vient aussi d’une belle course.

Sterling Il a une séquence de quatre victoires et occupe la septième place du classement. Avec des victoires contre Pedro Munhoz, Jimmie Rivera, Cody Stamann entre autres.