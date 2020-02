Aljamain Sterling met à jour les plans des poids coq de l’UFC, a déclaré qu’il frapperait Henry Cejudo quel que soit le surnom offensant

PORTLAND, Oregon. – L’UFC prévoit d’associer les quatre premiers poids coqs lors d’un second tour pour le prochain coup de titre, selon Aljamain Sterling.

Sterling, le combattant classé n ° 2 de l’UFC à 135 livres, espère que son support s’ouvre avec un combat contre le n ° 3 Petr Yan, qui a récemment accepté de lui faire face à la fin du printemps ou au début de l’été.

“Je pense que nous sommes les deux seules personnes dont on a parlé pour obtenir un titre, ou qui devraient se battre pour un titre intérimaire”, a déclaré Sterling au MMA Fighting dans les coulisses du SUG 11. “Donc, je pense que si c’est le combat pour faire, alors pourquoi ne pas le découvrir et voir qui mérite d’obtenir le prochain coup? C’est la meilleure façon de procéder. Le chemin du gentleman. “

L’UFC a annoncé lundi que le prochain défenseur du champion Henry Cejudo sera le combattant classé n ° 6 de la promotion, l’ancien champion poids plume Jose Aldo, qui vient de perdre contre Marlon Moraes à l’UFC 245.

Jusqu’à présent, le sort de Sterling, Yan, n ° 1 Moraes et n ° 4 Cory Sandhagen reste un point d’interrogation officiel.

Sterling a appelé Yan le “nom le plus chaud” de la division après une victoire par arrêt sur Urijah Faber à l’UFC 245. Mais bien sûr, il veut finalement une confrontation avec Cejudo, qui a récemment fait les gros titres pour lui avoir donné un surnom avec des nuances racistes.

Dans une récente interview avec ESPN, Cejudo a appelé Sterling “Aljamima”, une référence à la marque alimentaire Aunt Jemima qui est considérée comme un exemple des stéréotypes racistes des Afro-Américains. Cejudo a également qualifié le Yan russe de «pomme de terre communiste» et attend avec impatience un combat de mise au point avec «la tête de chou» Aldo.

Cejudo a ensuite fait marche arrière après que l’ancre de ESPN, Karyn Bryant, ait appelé le champion des poids coq pour le terme dérogatoire; Cejudo a déclaré qu’il appellerait Sterling «Aljomexicana» et s’est plaint que Sterling utilisait des insultes raciales pour le comparer à la nourriture mexicaine.

Dimanche, Sterling a déclaré que l’échange n’avait rien changé à son désir de combattre Cejudo.

“Je voudrais lui donner un coup de poing dans le visage”, a-t-il dit. “C’est une affaire pour moi. Tous ces autres trucs sont de vendre le spectacle. Je suis tout à fait sur la vente de l’émission, mais à la fin de la journée, nous devons encore intervenir et comprendre. “

Sterling ne pouvait pas parler de l’intention du champion lorsqu’il a utilisé le slur et a appelé les fans à sortir de la controverse.

“Je ne savais pas comment le prendre”, a déclaré Sterling. “Donc je n’ai aucun moyen de savoir comment réagir à ça, parce que c’est comme voir une personne stupide faire quelque chose de stupide. C’est comme, vous ne savez pas comment réagir. Devriez-vous être offensé? Devriez-vous être contrarié? Devez-vous vous sentir désolé pour eux?

“Je ne sais pas quelles étaient ses intentions. (Bryant) a ressenti ce qu’elle ressentait, et à juste titre. Tout le monde est différent. Elle lui a donné une petite leçon d’histoire, et je ne sais pas s’il connaissait la leçon d’histoire. Voilà où je me tiens. Je ne sais pas s’il sait ce qu’il disait.

«Je ne voudrais jamais vendre un combat basé sur des choses sur la race. Ce n’est pas le genre de personne que je suis. Je n’irais jamais dans cette voie pour pousser un combat. Ce n’est tout simplement pas mon M.O., donc je n’essaie même pas de m’impliquer dans ces sottises.

«Il a quelque chose que je veux, et je veux le lui retirer. Je pense que je suis le gars pour le faire, et je veux ma photo. Je suis mince, je l’ai mérité. J’ai battu les gars que Petr Yan a battus, et je pense que je l’ai mieux fait. C’est le scénario pour moi. Donnez-moi le prochain boogeyman. S’ils ne vont pas me donner Henry, donne-moi le prochain boogeyman. “