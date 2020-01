Aljamain Sterling: “Mon retour dans l’Octogone sera plus tôt que prévu”

Le concurrent des poids coq de l’UFC, Aljamain Sterling, a déclaré qu’il reviendrait dans l’Octogone plus tôt que prévu après sa récente opération du poignet.

Sterling est passé sous le couteau en octobre pour réparer son poignet qui le dérange depuis un certain temps. Sterling devait être le prochain dans la file pour combattre le champion des poids coq UFC Henry Cejudo, mais sa blessure a conduit d’autres prétendants à émerger à 135 livres. Cependant, Sterling dit maintenant qu’il pourrait revenir plus tôt que prévu.

«Le Funk Master» devait manquer un certain temps en 2020 alors qu’il se remettait de sa chirurgie du poignet, mais il dit maintenant qu’il reviendra plus rapidement que prévu. Voici ce que Sterling a écrit sur sa page Facebook officielle. Sans surprise, Sterling n’a pas tardé à tirer sur Cejudo.

De grandes décisions à prendre. J’ai raté le jeu et mon retour dans l’octogone sera plus tôt que prévu 💯 • # FunkGotNext #FuckTripleDuck #Aruba

Publié par Aljamain “Funk Master” Sterling le samedi 11 janvier 2020

Sterling est actuellement le poids coq n ° 2 au classement officiel de l’UFC. Il a une fiche de 18-3 au total dans sa carrière de MMA, dont un dossier de 10-3 à l’intérieur de l’Octogone. Sterling mène actuellement une séquence de quatre victoires consécutives avec des victoires sur Pedro Munhoz, Jimmie Rivera, Cody Stamann et Brett Johns lors de ses quatre derniers combats.

Bien que Sterling aimerait sûrement obtenir un coup de titre contre Cejudo, il semble plus probable que Jose Aldo obtienne la prochaine fissure à la ceinture de Cejudo. Au lieu de cela, Sterling semble destiné à affronter l’un des meilleurs prétendants à 135 livres. Petr Yan, Cory Sandhagen et un match revanche avec Marlon Moraes sont toutes des possibilités pour le prochain combat de Sterling. Indépendamment de qui il sera affronté, Sterling n’a probablement besoin que d’une autre grosse victoire pour enfin sécuriser son tir contre Cejudo et la ceinture de poids coq UFC.

Qui voulez-vous voir Aljamain Sterling se battre à son retour dans l’Octogone?