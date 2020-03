Aljamain Sterling réfute les informations sur le combat de Cory Sandhagen

Image via Aljamain Sterling sur Instagram

Lundi soir, il a été annoncé que les meilleurs prétendants aux poids coq Aljamain Sterling et Cory Sandhagen entreraient en collision lors de la prochaine carte de l’UFC à San Diego, provisoirement prévue pour le 16 mai.

Malheureusement, Sterling a freiné dans cette confrontation signalée.

Lundi matin, le prétendant aux poids coq s’est rendu sur Twitter où il a assuré qu’avec son gymnase fermé au milieu de la pandémie de coronavirus, il n’acceptait aucun combat pour le moment.

“Je n’ai même plus accès à mon gymnase”, a écrit Sterling. “Ça a été une interdiction totale pour tout le monde et vous pensez que je me bats? Oui, ok. “

Ce commentaire de Sterling est un rappel que le monde des sports de combat connaît une situation vraiment sans précédent. Non seulement les cartes de combat sont annulées et reportées à gauche, à droite et au centre, mais les gymnases ferment également, ce qui signifie que les combattants sur des cartes qui n’ont pas encore été annulées n’ont nulle part où s’entraîner.

Certains, comme Ronaldo «Jacare» Souza, sont devenus créatifs, mais avec les gymnases fermés, un entraînement adéquat est devenu impossible pour de nombreux athlètes.

Aljamain Sterling est actuellement sur une séquence de quatre victoires consécutives, ayant récemment battu Pedro Munhoz, Jimmie Rivera, Cody Stamann et Brett Johns. De nombreux fans estiment que cette séquence justifie déjà un tir au titre des poids coq, mais avec le champion de la division Henry Cejudo lié à un combat controversé avec Jose Aldo, Sterling devra attendre.

Cory Sandhagen, quant à lui, est un parfait 5-0 à l’UFC, avec des victoires notables sur John Lineker et Raphael Assuncao. Le candidat à la séquence a été brièvement lié à une confrontation à San Diego avec Dominick Cruz, mais le match proposé a rapidement échoué. Il semble qu’il en soit de même de ce combat signalé avec Sterling.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/03/2020.