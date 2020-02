«Allons toucher l’eau»

L’eau portera-t-elle chance?

Cela a certainement aidé lorsque Valentina Shevchenko a vaincu Holly Holm à l’UFC sur FOX 20, donc “Bullet” se rendra à la plage avant son combat pour le titre de poids mouche Kaitlyn Chookagian, qui a lieu dans le co-payeur UFC 247 pay-per-view (PPV) événement principal ce samedi. nuit (8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.

Shevchenko et Chookagian rejoindront les têtes d’affiche de l’UFC 247 Jon Jones et Dominick Reyes dans le dernier épisode de “Embedded” avant l’action de ce week-end dans “The Lone Star State”. Si vous avez raté Ep. 1, cliquez ici pour la rediffusion vidéo complète.

Dans l’épisode 2 de l’UFC 247 Embedded, Dominick Reyes, un poids lourd léger, se charge pour une journée de voyage et s’inspire du Super Bowl. La championne des poids mouches, Valentina Shevchenko, tire son énergie de l’eau sur une plage du Texas, puis dessine dans le sable. La challenger Katlyn Chookagian explique la stratégie derrière son camp de combat de banlieue. Sur les tapis et dans la piscine, le champion Jon Jones est concentré et calme devant sa défense du titre. UFC 247 Embedded est un blog vidéo en accès libre en coulisses menant aux deux combats de titres qui auront lieu le samedi 8 février sur Pay-Per-View. Commandez le Pay-Per-View sur ESPNPlus.com/PPV

T-moins quatre jours!

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 247 ICI, en commençant par le ESPN +/ Les matchs préliminaires du Fight Pass «Prelims» en ligne, dont le début est prévu à 18h30. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

