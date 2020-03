Alors que Dana White met à la poubelle les médias MMA «wimpy», l’UFC est appelé par le chef de la VADA, ancien doc de cageside

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a déchaîné et déliré les médias d’arts martiaux mixtes (MMA), qui continuent de critiquer la promotion pour ses plans d’organiser des événements sportifs de combat en direct pendant une pandémie mondiale.

Qu’attendez-vous des personnes les plus faibles et les plus faibles sur terre?

Mais il est intéressant de noter que White n’avait rien à dire au Dr Margaret Goodman, présidente de la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) et ancienne médecin de la cage qui est largement considérée comme l’une des principales voix de la médecine sportive.

“Aucune idée de ce que pense l’UFC”, a écrit Goodman sur les réseaux sociaux. “Ce n’est pas qu’ils peuvent trouver un lieu et du personnel, mais le devraient-ils? Athlètes, officiels, personnel et médecins en contact direct avec la sueur, la salive, le sang? Les premiers intervenants ne peuvent même pas trouver suffisamment d’EPI pour se protéger. »

White et ses sycophants ont fait valoir que des tests médicaux adéquats sont en place pour les athlètes avant, pendant et après les événements à venir et que les combattants dont le test est négatif devraient être autorisés à concourir, quels que soient les protocoles de quarantaine mis en place.

“Demandons-nous aux combattants de l’UFC de s’entraîner avec des lunettes, des masques?” Demanda Goodman. «La meilleure question à se poser est peut-être que l’UFC aurait ses proches à la cage et dans les vestiaires pour examiner les combattants à la mi-avril? [I] souhaiter prendre des températures, poser des questions médicales, un test COVID-19 négatif était suffisant, mais ce n’est pas encore le cas! “

Un cri spécial à tous les dudebros sur sa chronologie essayant de la soigner.

L’UFC devrait faire son retour au pay-per-view (PPV) avec l’UFC 249 le 18 avril, bien qu’une ville et un lieu n’aient pas encore été révélés. Il ne fait aucun doute que la promotion aura du mal à sécuriser un établissement pendant l’épidémie de coronavirus, alors que de plus en plus de régions du monde ferment leurs portes pour aider à aplanir la courbe.