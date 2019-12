Alors que Jungle Fight atteint sa 100e carte, Wallid Ismail célèbre l'histoire

Alors que Jungle Fight atteindra une étape importante samedi, apportant la 100e carte de combat de son histoire à Manaus, le fondateur et président de la société, Wallid Ismail, est impatient d'en savoir plus.

En septembre 2003, Ismail s'est associé à la légende des arts martiaux japonais Antonio Inoki pour promouvoir la première édition de Jungle Fight au milieu de la forêt amazonienne à Manaus, au Brésil. L'émission mettait en vedette un mélange de vétérans, de Jorge Patino «Macaco» et Ebenezer Braga à des nouveaux venus qui grandiraient pour devenir des légendes du sport comme Lyoto Machida, Fabricio Werdum, Stephan Bonnar et Ronaldo Souza.

Cela fait presque 14 ans qu'Ismail a organisé un spectacle à Manaus, et l'attente est enfin terminée.

"Je suis vraiment heureux de ramener Jungle Fight à ses racines pour notre 100e événement", a déclaré Ismail à MMA Fighting. «Ça va être énorme. Mon travail consiste à montrer au monde une fois de plus que c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour trouver des talents. Pour que cela se produise, nous avons besoin de possibilités de promoteurs impartiaux. »

Le plan original pour Jungle Fight devait avoir lieu à Ilha Bela, Sao Paulo, le 14 décembre, mais ils l'ont ensuite transféré à Rio de Janeiro. Selon le promoteur, la décision de l'avoir à Manaus a été prise plus tôt ce mois-ci.

"Tout était prêt pour Rio de Janeiro, mais ensuite je suis venu à Manaus et j'ai parlé avec le maire Arthur Virgilio Neto, une ceinture rouge de jiu-jitsu sous la direction du maître Carlson Gracie, et j'ai décidé de l'avoir ici", a déclaré Ismail. «Notre 100e spectacle est historique. Nous sommes la première promotion MMA au Brésil à atteindre cette étape, et je voulais que ce soit à Manaus. "

Jungle Fight était la plate-forme idéale pour des dizaines de combattants brésiliens du MMA pour lancer leur carrière et gagner une place dans les principales promotions internationales pendant des décennies. Jose Aldo, Renan Barao, Paulo Costa, Gabriel Gonzaga, Alessio Sakara, Renato Sobral, Vladimir Matyushenko, Rani Yahya, Erick Silva, Charles Oliveira, Francisco Trinaldo, John Lineker, Bethe Correia, Larissa Pacheco et Thales Leites sont quelques noms à concourir pour l'entreprise à un moment de leur carrière avant de rejoindre l'UFC.

Rajeuni par son récent accord de diffusion avec DAZN au Brésil, que Ismail considère comme l'un des trois moments clés de ses 16 ans d'histoire, l'ex-combattant revient sur deux spectacles importants comme des tournants de sa carrière de promoteur.

"La première carte, dans une arène construite littéralement au-dessus du fleuve en 2013, a été le moment le plus important pour nous", a déclaré Ismail. «Inoki et moi avons organisé cet événement pour attirer l'attention du monde sur la préservation de la forêt amazonienne. C'est quelque chose de cool à faire maintenant, mais ce n'était pas à l'époque. Nous avons fait cette émission et elle a si bien fonctionné, nous avons eu de très bonnes notes à la télévision, que je n'ai jamais arrêté depuis [rires].

«Un autre moment spécial a été le huitième spectacle en 2008, la première carte Jungle Fight à Rio de Janeiro des années après l'interdiction du MMA dans la ville en raison de l'émeute lors de Renzo Gracie contre Eugenio Tadeu au Pentagone. J'ai parlé avec des politiciens et nous avons aidé à ramener le MMA à Rio de Janeiro. C'était incroyable. Ce fut l'un des plus grands moments du sport, pas seulement Jungle Fight. »

La carte de samedi soir descend à l'Amadeu Teixeira Arena et comprend trois combats de championnat. Klinger Pinheiro se bat contre Jose Antonio Serrano pour une couronne de poids coq vacant, tandis que Wilker Lemos met son titre de poids welter sur la ligne contre Alessandro Junior. La reine des poids mouches Natalia Silva défend son trône contre Joice Mara dans l'avant-dernier combat.